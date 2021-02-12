Üçüncü dalganın eşiğindeyiz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Koronavirüs salgının üçüncü dalgasının eşiğine gelindiğini ve tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi.

T24’deki habere göre Ertuğrul, “Şu anda aslında bir eşikteyiz o eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Sayılarımız 6-8 bin bandında çakılmış durumda. Bu ne düşüyor ne de artıyor. Sayının artmamasının nedeni kısıtlamaların kısmi de olsa devam ediyor olması, düşmemesinin nedeni ise belki bu mutasyonlu virüs olabilir. Bu birincisi, ama daha henüz onun yansımalarını görmedik. Fakat önümüzdeki haftalarda bu mutant virüsünün yayılımını özellikle engelleyemezsek ne yazık ki bu geometrik bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır ve olgu sayısı artacaktır. Sonrasında da üçüncü bir dalga başlayabilir. Ama henüz bunu söyleyebilmek için erken bir eşikteyiz diyebiliriz” dedi.

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TTB: Aşı yavaş ilerliyor

Covid-19 salgınında 11 ayı geride bırakan Türkiye’de aşılama programındaki pürüzler salgın yönetimine ilişkin sorgulamaları artırdı. “Aşı yok, sorun çok” diyen TTB, âcilen yeni bir aşı programına geçilmesini istiyor. Aşılama programının Türkiye’de gecikmeli olarak başlayıp, yavaş ilerlediğini düşünen Türk Tabipleri Birliği (TTB) gelinen noktada risklerin daha da çoğaldığı tesbitinden yola çıkarak yeni bir aşılama programına geçilmesini istiyor. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Kayıhan Pala; günlük vaka sayılarından Türkiye’nin aşılama programına kadar Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuyla bugüne kadar veri paylaşımında şeffaf davranmadığına değiniyor. DW’deki habere göre TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten de Türkiye’de şu anda aşılamanın planlandığı gibi gitmediğinden yakınıyor. “90 yaş, 80 yaş, 75 yaş ve üzeri seviyesinde çok yavaş bir aşılama oldu. Bu aşılama hızıyla gidilirse aşılama ancak 2-3 yılda bunu tamamlanacak” diyen Ökten, Türkiye’nin çok daha ağır bir salgın tablosu yaşayabileceği uyarısı yapıyor.