Uyuşturucu bir ülkeyi yıkabilir

AdlÎ Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, “Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen “Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele” konulu hizmet içi eğitim semineri başladı. Madde bağımlılığıyla mücadelede, psikoloji, adlî tıp, sosyoloji, psikiyatri gibi alanlarda uzmanların katıldığı seminerde, sunumlar da yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Hamit Hancı, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu söyledi. Uyuşturucunun bir ön suç olduğuna dikkati çeken Hancı, uyuşturucunun olduğu yerde terör, fuhuş, her türlü diğer suçların meydana geldiğini aktardı. Uyuşturucuyu bulmak için terörden yararlanıldığını, asayişin bozulduğunu, fuhuş yapıldığını dile getiren Hancı, “Uyuşturucu bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer alıyor. Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucu ile bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz” diye konuştu.

‘En korktuğumuz uyuşturucu sigara’

Uyuşturucu konusunda sigara bağımlığına değinen Hancı, şunları kaydetti: “Biz uyuşturucuyu esrar, eroinden başlatmıyoruz. En korktuğumuz uyuşturucu sigaradır. Sigaraya başlayan bir kişinin diğer uyuşturuculara geçme olasılığı hiç kullanmayan bir kişiye göre 8 misli daha fazladır. O yüzden biz ilk önce sigarayla mücadele etmek zorundayız. Ondan sonraki ikinci tehlike ülkemiz için esrardır. Esrar kullanan bir kişinin de eroin, morfin gibi daha ağır uyuşturuculara geçtiğini görüyoruz. Onun için biz baştan sigarayı engelleyerek bu uyuşturuculara geçişi durdurabiliriz.” Çocukların hangi mekânlara gittiğinin, kiminle arkadaşlık yaptığının iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Hancı, “Anne ve babanın çocukları çok yakın takip etmesi gerekiyor. Çünkü bir arkadaşında gördüğünü yapmaya çalışıyor. Merak ediyor, ilgileniyor” dedi.