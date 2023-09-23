Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü

Diyarbakır Barosu uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili rapor hazırladı. Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, “Çocuklar açısından 2021-2022 yılı arasında yüzde yüzlük bir artış görmekteyiz” dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, Diyarbakır’da ve bütün Türkiye’de yaşanan en güncel sorunların başında geliyor. Diyarbakır Barosu’nun OCAS (Otomatik CMK Avukat Atama Sistemi) kayıt sisteminde yer alan istatistiki veriler üzerinden Diyarbakır’da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin hazırladığı rapora göre şehirde uyuşturucu kullanımı her geçen yıl artıyor. Uyuşturucu maddelerin satışı ve kullanımı ise 12 yaşın altına düşmüş durumda. gazeteduvar’ın haberine göre, baronun verileri, madde bağımlılığı hususunda önleyici tedbirlerin gereğince alınmadığını ve yıllara yayılan bir şekilde artış gösteren bağımlılıkla yeterli oranda mücadele edilmediğini gözler önüne seriyor. Baronun hazırladığı verilere göre 2020 yılında 12 yaşından küçük 15, 2021 yılında 12 yaşından küçük 8, 2022’de 12 yaşından küçük 16 ve 2023 yılının ilk 8 ayında 12 yaşından küçük 8 çocuk için avukat görevlendirilmesi yapıldı. Haber Merkezi

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