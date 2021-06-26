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'Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edilmeli'

26 Haziran 2021, Cumartesi 21:38
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Türkiye’nin uyuşturucu probleminin büyüdüğünü belirterek, “Hep birlikte mücadele etmeyince başarılı olamadığımızı görüyoruz” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin uyuşturucu probleminin büyüdüğünü ifade etti. Ay, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2018 yılında yayınlanan “Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış” başlıklı araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 3,1’i hayatında en az 1 kere uyuşturucu kullanmış. Bunu nüfusa genellediğimizde 2,5 milyon civarında bir rakamla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu. Sorunun büyüdüğünü diğer rakamların da gösterdiğini ifade eden Bilal Ay, “Maddeye ilk başlama yaşı 14 ve daha düşük yaşlar, derneğimizin saha çalışmalarında çok düşük yaşlara da şahit olduk. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılına ait rakamlarına göre, yatarak tedavi görenlerin yüzde 11,5’u 15 yaş altı, yüzde 37,4’ü ise 15-19 yaş arasında yer alıyor. Ortalama olarak bakıldığında ise, bu yaş 21 oluyor” diye konuştu. 

GENÇLERİ HEDEF ALIYOR

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin genel olarak arzı engelleme noktasında yapıldığını söyleyen Başkan Ay, “Uyuşturucu ile mücadelede arzı engellemek önemli, ancak yeterli değil. Bu konuda İçişleri Bakanlığı kadar, Yeşilay kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da, Sağlık Bakanlığı’nın da, Millî Eğitim Bakanlığı’nın da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da, yerel yönetimlerin de bu mücadeleye ortak olması gerekiyor” dedi. Uyuşturucu ile mücadelede sadece devletin adım atmasının yeterli olmayacağını ifade eden Bilal Ay, “Bu konuda aileler de, öğretmenler de, medya da, STK’lar da kısacası herkes elini taşın altına koymalı. Çünkü herkesin görev ve sorumlulukları farklı. Hep birlikte mücadele etmeyince başarılı olamadığımızı görüyoruz. Ayrıca uyuşturucu sadece kullanana değil etrafına da zarar veriyor. Başka suçları da tetikliyor. Bu zehir toplumsal bir tehdit içeriyor” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuda gelinen nokta: Eve servis

Bilal Ay şöyle devam etti, “Arzı bitirmeye çalıştığımız kadar talebi de ortadan kaldıracak çalışmalar ortaya konmalı. Okul önünde bulamazsa internette buluyor. Pandemi sürecinde pazarın dijitalleştiğine şahit olduk. Şifreli siparişlerle uyuşturucuların artık evlere servis edildiğini duyduk. Talep var oldukça arz yolunu buluyor. Biz bir bağımlıyı tedavi edemediğimizde, bağımlılık adeta bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor. Biz gençlerimize alternatifler sunamadıkça, uyuşturucu tacirlerinin iştahı kabarıyor” Ailelere de tavsiyelerde bulunan Ay şunları kaydetti, “Çocuğunuzu uyuşturucudan korumak için ona sarılın. Sevildiğini hissettirin. Ona ilgi gösterin! “Benim çocuğum yapmaz”Eğer çocuğunuz bağımlı ise ona kızmayın, onu dışlamayın. Tedavi için onu yüreklendirin. Siz de bu mücadeleden asla vazgeçmeyin! Çocuklarınızı uyuşturucu maddelerden korumak için aile-okul iletişimine azami özen gösterin! Her bağımlılık birbirini tetikliyor.Herkesin çocuğunu kendi çocuğunuz gibi bilin! Unutmayın bu illet, koronavirüsten bile daha bulaşıcı!  

Etiketler: uyuşturucu, mücadele
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