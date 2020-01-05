Uyuz vak’alarına açıklık getirilsin

İzmir Milletvekili Atila Sertel,“Uyuz vak’alarında bir artış olduğu kabul ediliyor, ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin kimseye faydası yok” dedi.

İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Sertel, “Uyuz vak’alarında son dönemde bir artış olduğu kabul ediliyor ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin, verileri paylaşmamanın kimseye faydası yok. Bu konuda derhal gerekli önlemler alınmalı ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatılmalıdır” dedi. İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada özellikle İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da uyuz vak’alarının iki kat arttığına dair iddialar dile getirildiğini söyleyen Sertel, hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olarak gösterildiğini söyledi.

Mücadele çağrısı

Yoksulluğa bağlı olarak kötü şartlarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlar bu hastalığa yakalanmasının kolay olduğunu bildiren Sertel, “Yoksulluğu yok etmek iktidarın görevi olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve halkı aydınlatmak da Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Uyuz vak’alarındaki artış ve alınan önlemlerle ilgili Bakanlık ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü derhal açıklama yapmalıdır. Başta okullar, özellikle yatılı okullar, bakımevleri, yurtlar, oteller, yatakhaneler olmak üzere insanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizlik konusunda dikkat edilmesi gerekenler basın yoluyla ve uyarı broşürleriyle halkımıza aktarılmalıdır. Bu önemli konunun takipçisi olacağım” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi