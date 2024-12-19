'Uzun Covid olanlar hâlâ zorluk yaşıyor'

Bugüne kadar yaklaşık 777 milyon COVID vakası kaydeden Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Corona virüsünün enfekte ettiği kişilerin yaklaşık yüzde altısında uzun COVID rahatsızlığı meydana geliyor.

Üç yıl önce el sanatları öğretmenliği eğitimi alırken baş dönmesi ve kalp çarpıntısı nöbetleri geçirmeye başlayan Andrea Vanek, aniden kısa yürüyüşler yapmasının bile imkansız hâle gelmeye başladığını anlatıyor. Birkaç doktora gittikten sonra kendisine “uzun COVID” olarak adlandırılan rahatsızlık teşhisi konulan Vanek, şu anda bile günlerinin çoğunu Avusturya’nın başkenti Viyana’daki apartman dairesinin küçük oturma odasında, pencere kenarında oturarak ve dışarıyı seyrederek geçiriyor. Andrea Vanek gibi milyonlarca kişi, COVID-19’un akut fazından kurtulmak için mücadele ettiği, yorgunluk, zihinsel bulanıklık ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşadığı uzun COVID’den etkilendi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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