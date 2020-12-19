Vak’alar azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’da vak’alarda azalmanın yüzde 20 olduğunu belirterek evde bulaşma oranının yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki vak’a sayısında yüzde 20’ye yakın azalış olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle toplantı yaptı. İldeki koronavirüs vak’alarının ele alındığı toplantı sonrasında Bakan Koca, “Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük” dedi. Evde bulaşma oranı yükseldi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, sağlık kuruluşlarındaki duruma ilişkin şu bilgileri verdi, “Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda % 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vak’a düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim”

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