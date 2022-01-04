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Vaka sayısı 2 haftalık sürede 2 kattan fazla arttı

04 Ocak 2022, Salı 15:39
Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük Kovid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı, 2 haftada 2 kattan fazla arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta Türkiye genelinde 6 Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, aralık ayında toplam 686 bin 962 Kovid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 22 bin 160 oldu.

Aralık ayının 20'sinde 18 bin 762 olan vaka sayısı, 27 Aralık'ta 26 bin 99'a, 28 Aralık'ta 32 bin 176'ya yükseldi. Böylece 19 Ekim 2021'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 binin üstüne çıktı.

Vaka sayısı 29 Aralık'ta 36 bin 684, 30 Aralık'ta 39 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Nisan 2021'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 40 bini aştı

Vaka sayısının 31 Aralık'ta 40 bin 786'ya yükselmesiyle 28 Nisan 2021'in ardından 8 ay sonra ilk kez bir günde 40 binin üstünde vaka tespit edildi.

Vaka sayısı 3 Ocak'ta 44 bin 869 olarak açıklandı. Böylece 20 Aralık'ta 18 bin 762 olan vaka sayısı, 2 haftada 2 katın üstünde arttı.

Pozitiflik oranı yüzde 12'nin üstüne çıktı

Omicron varyantının görülmesinin ardından ülke genelinde vakaların artmasıyla Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı da çıktı.

20 Aralık'ta her 100 kişiden 5,34'ünün Kovid-19 testi pozitif çıkarken, bu sayı 27 Aralık'ta 7,20'ye yükseldi.

Pozitiflik oranı 31 Aralık'ta yüzde 10,95 olarak kayıtlara geçerken, 3 Ocak'ta yüzde 12,16'ya çıktı. Böylece Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı da 2 haftada 2 katın üstünde arttı.

AA

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