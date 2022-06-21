Vakalardaki artışın farkında değiliz

Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından yeniden artış yaşanmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanelere başvurularının arttığına dikkat çekti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise, aşılama nedeniyle sağlanan bağışıklıkta düşüş sürecine girildiğini belirtti. Cumuriyet’te yer alan habere göre Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarının çok hızlı bulaştığının altını çizen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Türkiye’de test yapma şartları çok zorlaştırıldığı için vakalardaki artışın da farkında değiliz. Artık pandemiye ayrılacak bir bütçe de yok. Pandemi yokmuş gibi davranılıyor. Hiçbir kural koymadan bütün turistleri kabul etme kararı aldık. Kontrolü güç sonuçlara yol açacak” dedi. Haber Merkezi

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