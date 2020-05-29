Virüsün hasta etme nisbeti azaldı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan Koronavirüs vak’alarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran’da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi.

T24’deki habere göre Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki koronavirüsün salgının başlarında piyasada dolaşan korona virüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyledi. 1 Haziran’da kalkacak olan kısıtlamaları ve başlayacak olan normalleşme süreci için “Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor” diyerek vatandaşları ikaz eden Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün açıklamaları şu şekilde: “Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Ama bazı mutasyonların geçirdiğine dair çalışmalar var. Hastanelerdeki hasta yoğunluğuna baktığınız zaman hasta yoğunluğunun azaldığını, hastaların daha hafif seyirle bize başvurduklarını görüyoruz. Bütün bunlar virüsün hastalık yapma potansiyelinin azaldığını bize düşündürüyor.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.