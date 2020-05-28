Yapay vitaminlerden uzak durun

28 Mayıs 2020, Perşembe
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, sık kullanılan vitamin ilâçları hakkında şöyle bilgilendirdi:
“Vitaminler aslında hücrelerimiz için vazgeçilmez elementlerdir. Yokluğu, ciddî sağlık sorunlarına yol açar. Uluslar arası büyük bir araştırma olan SELECT çalışmasında; yüksek doz Vitamin E ve Selenyumun prostat kanserini önlemediği, hatta E vitamini yüksek doz kullanımının prostat kanseri riskini bir miktar arttırdığı ortaya çıkmıştır. Doktor önerisi olmadan vitamin ilâçları kullanmayın. Evet, yapay vitaminleri önermiyoruz, ama unutmamak gerekir ki; vitaminler vücudumuz için hayati öneme sahiptir. Düzenli ve dengeli olarak almak gerekir. Önerimiz; haftanın 3 günü birer saat düzenli tempolu yürüyün, olanağınız varsa bol bol yüzün, sigara ve alkolden uzak durun. Esmer bulgur ya da siyah pirinç tüketin beyaz un ve şeker kullanmayın, çay veya kahvenizi şekersiz için. Elbette yazıldığı kadar kolay değil ancak; bu şekilde düzenlenmiş bir yaşam tarzı ile kalp krizi ve kanser riskinizi en az yüzde 50 oranında düşürebilirsiniz.”
İstanbul – Yeni Asya
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