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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yerli aşıya 846 bin gönüllü

23 Haziran 2021, Çarşamba 14:00
Yerli Covid-19 aşısının faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere yönelik aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevrimiçi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamadan önce “Bugün faz-3 aşamasına gelen bir aşımız artık var. Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız” diye konuştu. Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız”

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