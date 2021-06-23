Yerli aşıya 846 bin gönüllü

Yerli Covid-19 aşısının faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere yönelik aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevrimiçi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamadan önce “Bugün faz-3 aşamasına gelen bir aşımız artık var. Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız” diye konuştu. Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız”

Okunma Sayısı: 52

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.