Yerli ilaç sanayimiz desteklenmeli

Türk Eczacıları Birliği, yabancı bir ilaç firmasının Türkiye’de satışa sunduğu epilepsi, alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurduğunu ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin olmaması nedeniyle hastaların mağduriyet yaşayacağını bildirdi.

Birlik açıklamasında; “Yerli ilaç sanayimizin tüm imkanlar kullanılarak desteklenmesi ve bu ilaçların ülkemizde bir an önce üretilerek ülke insanımızın hizmetine sunulması gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda gereken sorumluluğu alacağımızı belirtiyor, ilgili tedbirlerin acilen alınması konusunda yetkili kurumlara çağrıda bulunuyoruz” denildi. Ankara - anka

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