Yerli ve milli aşıya ne oldu?

Covİd-19 sürecinde “Türkiye’nin ilk yerli ve milli aşısı” denilerek büyük kampanyalarla tanıtılan TURKOVAC aşısı ‘sır’ oldu. Aşının üretiminden bu yana yıllar geçti ama “Aşı halen kullanımda mı, kaç kişiye uygulandı, aşının üretim maliyeti ne oldu’’ gibi sorular cevapsız kaldı.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen TURKOVAC, 22 Aralık 2021’de acil kullanım onayını aldı, Ocak 1922’den itibaren de vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC ‘ı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söylerken dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise bu aşıya karşı çıkanlara “Kanı bozuklar” demişti. Sözcü’nün haberine göre CHP eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “TURKOVAC diye bir COVID aşısı vardı, piyasada olmamasına rağmen vurdurmayanı hain ilan ediyorlardı. Ne oldu o aşı” diye sordu. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise “Sağlık Bakanı her nedense TURKOVAC aşılarıyla ilgili sorulara cevap vermiyor. Burada 90 milyon yurttaşımızın vergisi, alın teri, emeği var. Bu aşıların akıbeti ne oldu? Ne kadar para harcandı? Bunların kamuoyuna açıklanması gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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