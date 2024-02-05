Yılda 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada yılda ortalama 2 milyon kişinin, Türkiye’de ise 41 bin kişinin akciğer kanserine yakalandığını bildirdi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ana temasının “kanserde bakım açığını kapatın, kanser bakımında daha ileriye” olarak belirlendiğini söyledi. Dünyada her yıl ortalama 20 milyon insanın kansere yakalandığına, 10 milyon kişinin de bu nedenle yaşamını kaybettiğine dikkati çeken Kutluk, “Türkiye’de ise erişkin kanserleri görülme oranı yılda 230 binden fazla, çocuk kanserleri de 3-4 bin civarında.” bilgisini paylaştı. AA

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