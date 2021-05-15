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15 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

15 Mayıs 2021, Cumartesi 16:30
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, aşılamada sağlanan başarıyla yeni tip koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yaş aralığının 40 ila 60'a düştüğünü bildirdi.

Aynı zamanda KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Hülagü, yaşanan süreçle hastalığın tanımlanmasının daha kolay hale geldiğini belirterek, üniversite olarak salgınla mücadele konusunda olanaklarını seferber ettiklerini söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik kuralları ile açıklanan tedbirlere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade eden Hülagü, virüs çoğaldıkça yapısal değişikliğin de görülmeye başlandığını dile getirdi.

Toplumda aşıyla ilgili yanlış kanaat oluştuğunu ifade eden Hülagü, aşıların hastalık semptomlarının daha hafif atlatılmasını sağladığını ve yoğun bakıma girişi de ciddi şekilde önlediğini bildirdi.

Üniversitelerinde yoğun bakımla ilgili her hafta pandemi kurulu toplantısı yaptıklarını aktaran Hülagü, "Eskiden hastaneye yatanların büyük çoğunluğunu, yoğun bakım da dahil, 65 yaş ve üzeri oluşturuyordu ama son bir aydan beri bu durum 40 ila 60 yaş aralığına kaymış vaziyette. Yoğun bakımda da yine benzer şekilde. Bu durum aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor fakat çok daha fazla aşı yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Virüsün, ilk yayıldığında sadece akciğerde tutulumlu bir hastalık gibi düşünüldüğünü aktaran Hülagü, şöyle konuştu:

"Koronavirüs sindirim sistemi, nörolojik hasarlar, emboli gibi karaciğerden bağırsaklara kadar tüm vücut sistemini etkileyen bir hastalık. Bu süreçte 625 sağlık personelimiz Kovid-19'a yakalandı ve hastalığı atlatıp yeniden göreve başlayanlar oldu. Sağlık çalışanlarımız ciddi özveriyle çalışıyor. Geçen bir hastaya endoskopi yaptım. İlk Kovid-19 testini yaptık, negatif çıktı, işlemi yaptıktan 1 gün sonra aradılar ve hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söylediler. Risk altında çalışıyoruz. Bu süreçte aşılama önemli. Mutasyon gruplarının yayılmasını önlememiz gerekiyor. Karışık mutasyonlar var. Bizim klinikte yapılan yeni çalışmaya göre, tedavi edilen vakalarda sadece İngiliz mutasyonunun yanında 25 farklı mutasyon da taşındığı tespit edildi."

"Salgın sürecinde 3 hocamızı kaybettik"

Hülagü, yoğun bakımda entübe olan hastalarla ilgili ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitelerinden Dr. Öğretim Üyesi Eylem Apaydın, Prof. Dr. Durmuş Kaya ve Prof. Dr. Yunus Taş'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Hülagü, bu hastalıktan artık kimseyi kaybetmek istemediklerini bildirdi.

Hülagü, artık genç kuşaktan da ölümler görmeye başladıklarını dile getirerek, bu acıları yaşamamak için toplumsal bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Kişinin bağışıklık sisteminin bu hastalıkta çok önemli olduğunu dile getiren Hülagü, herkese bu süreçte sağlığına dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

AA

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