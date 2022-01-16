Yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı aşısız

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi.

İlhan, aşılarını tamamlayanların hastane ve yoğun bakıma yatma veya entübe olma ihtimallerinin aşı olmayanlara göre çok daha düşük olduğunu vurguladı.

İlhan, yakın zamanda yapılan bir hesaplamaya göre, yoğun bakımda yatan her 100 hastadan 90’ının aşısız olduğunun görüldüğünü aktardı. Bilim kurulu üyesi, şunları kaydetti: “Koronavirüs hasta sayımız artıyor, hasta sayısının artmasıyla doğal olarak hastaneye başvuran, yoğun bakıma gelen kişi sayısı da artıyor, ama bunu yüzdeye oranladığımızda ve geçen sene hasta olanlarla bu sene hasta olanları kıyasladığımızda, bu sene çok yüksek rakamlara rağmen hastaneye yatışlar o denli fazla değil. Vatandaşlarımız, çoğunlukla evlerinde istirahat ederek, semptomatik, destekleyici tedavi alarak geçiriyorlar. Bunun da en büyük nedeni aşılı vatandaş sayımızın çok olması.”

Haber Merkezi