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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Yüksek tansiyon hastalarına “uzaktan takip”

22 Ocak 2022, Cumartesi 17:30
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, bu yıl başlatılacak pilot uygulamayla hayata geçirecek.

Avrupa Komisyonunca finanse edilen, Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün koordinatörü olduğu “HSMonitor Projesi” kapsamında hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya’nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor. Türkiye’de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Türkiye’de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon, kontrol altında tutulmadığında, kalp krizi, felç, anevrizma, kalp yetmezliği, metabolik sendrom, hafıza problemlerine yol açabiliyor.

AA

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