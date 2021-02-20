Zam gelecek diye piyasada ilâç yok

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilâca yüzde 20 zam uygulanacağını belirterek “Her yıl aynı sorun. Şubatta zam geldiği için bir sürü ilâç piyasada yok. Hasta ilâca erişemiyor” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Ercanlı, “Bu zam dönemlerinde ithal ilâç sıkıntısı yaşıyoruz. Firmalar zam var diye ilâç ithal etmiyor. Bu ilâca ulaşımda eksiklik yaratıyor. İlâca gelen her zam özellikle emekli ve çalışanların katkı paylarını arttırıyor” ifadelerini kullandı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem ise “İlâç fiyatları yılda bir belirlenir. Her yıl Avro kuruna bakılır. Buna göre firmalarla Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri görüşür. Bunun sonucunda bir orta yer bulunur. Önceki sene yüzde 12 zam gelmişti. Şimdi bütün ilâçlara yüzde 20 zam yapıldı” bilgisini paylaştı.

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