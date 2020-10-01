Zatürre ve grip aşılarına talep fazla, aşı yok

9 Eczacı Odası ortak yaptıkları açıklamada, grip ve zatürre aşılarına talebin arttığını, ancak yeterince aşının Türkiye’ye gelmediğini belirtti.

9 Eczacı Odası, uzmanlar tarafından tavsiye edilen zatürre ve grip aşılarına talebin arttığını ancak ilgili firmaların yaptıkları açıklamayla aşıların yeterli miktarda Türkiye’ye gelmeyeceğini bildirdiğini aktardı. Son günlerde yaşanan zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorunlar hakkında 9 Eczacı Odası’ndan ortak bir açıklama geldi. Independent’in haberine göre “Aşı, Koruyucu Sağlık Sisteminin En Önemli Aktörüdür” başlıklı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, her ne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkinliği olmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talep artmıştır” bilgisi verilerek, “Ancak aşı uygulaması yönündeki tavsiye kararları ve buna bağlı olarak artan talebe karşın, ilgili firmalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, maalesef yeterince aşının ülkemize gelmeyeceği ortadadır” denildi.

Eczacılar Sağlık Bakanlığı’nın risk grupları içinde yer alan kişilere zatürre aşısını ASM’lerde uyguladığını, diğer kişilerin ise aşıyı eczanelerden temin etmeye çalıştığını aktararak, “Ancak her iki noktadan da zatürre aşılarına erişim zorlukları, yani aşı yetersizliği vardır” dediler.

“Ciddi kaygı var”

Açıklama şöyle devam etti: Grip aşılarında ise aşılama mevsimi başlamasına rağmen henüz yurdumuza aşı gelmemiş ve halkımıza sunulamamıştır. Gecikme dışında, hastalara sunulacak aşıların sayısal yetersizliği ile ilgili ciddi kaygılar vardır. Eczacı Odaları aşı sıkıntısının azaltılması için şu önerilerde bulundu: Herhangi bir sınırlama yapılmadan risk grupları başta olmak üzere, grip aşısı talebi karşılanmalıdır. Aşıların vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda yetkililer sorumluluk almalı, eczacılar ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmemelidir. Ticari sır denilerek açıklanmayan, ülkemize ithal edilecek grip aşısı sayısı net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı ve süreç şeffaf bir şekilde yönetilmelidir. İthal edilen grip aşılarının tümü eczaneler aracılığıyla halka sunulmalıdır. Ecza depoları tarafından eczanelere grip aşıları eşit bir biçimde gönderilmelidir. Eczaneler arasında haksız rekabete yol açacak uygulamalar engellenmelidir. Bazı firmaların yaptığı gibi kendi çalışanlarına aşı ithal etmenin önüne geçilip tüm aşılar tedarik zinciri içinde sevk edilmelidir. Aşıların sunumunda öncelik, parası olana değil, riski olana verilmelidir. Bazı özel sağlık kuruluşlarının, kamu sağlığı adı altında temin ettikleri aşıların kar amacı güderek vatandaşa ulaştırılması engellenmeli, İTS aktif olarak kullanılarak toplu satışların önüne geçilmelidir. Bugüne kadar aşı sorunu hakkında somut bir adım atmayan TEB, konuyu ivedilikle gündemine alarak halk sağlığını ve meslektaşlarını derinden ilgilendiren bu meseleye sahip çıkmalıdır.

Açıklamaya imza atan odalar: TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası, TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası, TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası, TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası, TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası, TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası, TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası, TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası.