Zeytinlik talanına Danıştay freni

Danıştay 8. Daire, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine imkân sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesini durdurdu.

Yazım aşamasında olan karar, düzenlemenin Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle alındı. Resmi Gazete’de 1 Mart 2022’de yayımlanan düzenleme ile Maden Yönetmeliği’nde kritik bir değişiklik yapıldı. Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına olanak tanıyan yönetmelik hükmü büyük tepki çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yönetmeliğin, sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmesi şartını da içerdiğine dikkat çekti ancak tepkiler dinmedi. Düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da çok sayıda dava açıldı. T24’ün haberine göre Danıştay 8. Daire, yönetmelik değişikliği ile ilgili incelemesini tamamladı ve davayı esastan karara bağlayana kadar düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Haber Merkezi

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