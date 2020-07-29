Ziyaretler 20 dakikayı geçmesin

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı’nda Covid-19’dan korunma yollarına dikkati çekerken ziyaretlerin 20 dakikadan fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak’a konuşan Ceyhan, şunları söyledi: “Yaşı büyük kişiler hastalığı ağır olarak atlatıyorlar. Biz aslında onları ziyaret ederek, riske atmış oluyoruz. Bir virüsün bulaşmasını etkileyen iki faktör var. Birincisi virüsün miktarı iki temasın süresi. Kapalı bir ortamda iki kişiden biri virüs taşıyorsa, sadece nefes alıp verse dahi 50 dakika içinde virüsün bulaşabilir. Ağzımızda maske var, alçak sesle konuşursak ve mümkün olduğunca konuşmayı az tutarsak ziyaretlerin 15-20 dakikayı geçmemesinde yarar var. Bayram boyunca akraba ziyaretlerini 4 güne yayarak, kalabalık olmayacak şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar asansör kullanılmamalı. Bayramlaşma açık alanda olmalı. Balkonu verandası olsa daha güzel, yoksa bayramlaşılan alan çok iyi havalandırılmalı. El öpme, sarılma gibi aktivitelerden kaçınılmalı.”