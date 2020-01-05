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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Risale-i Nur Külliyatı bir bütündür

Ali ATAÇ
05 Ocak 2020, Pazar
Kitap fuarlarına katılan bazı yayınevleri standlarında sergiledikleri Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri ya da İlk Said Dönemi Eserleri adıyla bilinen ve Muhakemat ve Tarihçe-i Hayat adıyla telif edilen kitapların üzerlerine ‘’Risale-i Nur Külliyatı”ndan ibaresi bulunmuyor.

‘’Meselâ bunlardan ‘Tefsir Mukaddemesi’ de olarak da bildiğimiz Muhakemat’taki açılımları Risale-i Nur Küliyatı’nda Sözler, Mektubat, Lem’alar gibi eserlerde bulunmaktadır.

Bunlardan yalnız Muhakemat eseri ele alınırsa; Muhakemat’ta Birinci Makale ve Beşinci Mesele’deki geçen ‘’Cehennem’’ konusu; Mektubat’ta başta Birinci Mektup’ta,

Muhakemat’ta Birinci Makale ve İkinci Makale’de olan ‘sevr’ ve ‘hut’ yani öküz ve balık konusu Lem’alar’da On Dördüncü Lema’a’da, Muhakemat’ta İkinci ve Üçüncü Makale’deki; herşeyin Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığını ispat eden konu Lem’alar’da; herşeyin Allah tarafından yaratıldığına ikna edici delillerle Tabiat Risalesi adıyla da anılan Risale de bulunmaktadır.

Yine ‘’Kafdağı’nın’’ yerine dair konu; Muhakemat’ta Birinci Makale’de ve Onsekizinci Mektup’ta da yer almaktadır.

Risale-i Nur Külliyatı bir bütündür ve müellifi Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursî’dir. Aynı konu aynı müellifin telif ettiği eserlerde bulunduğuna göre ve aynı eserlerde müellifin telif ettiği başka kimseye ait ve Risale-i Nur’un dışında başka konu bulunmadığına göre yanlış anlaşılmalara sebep olacak herşeyden kaçınmak gerekmektedir. 

Kader-i İlâhî geçmişte olduğu gibi şimdiki halde ve inşallah istikbalde de Risale-i Nurlar’a sahip çıkma ve bayraktarlık vazifesini Yeni Asya Neşriyat’a vermiştir. Cenab-ı Hakk’a sayısız hamd ve şükürler olsun. 

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