Sokağa çıkamayan vekiller

Meclis, eğer çalışmaların uzatılması kararı almazsa, 1 Temmuz’da tatile girecek ve 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

Bu süreçte milletvekilleri seçim bölgelerine dönecek, vatandaşın arasına karışacak, işsizliği, enflasyonu, adalet ve ekonomi başta olmak üzere ülkenin sorunlarını dinleyecek. En azından olması gereken bu.

Ekonomik krizin ağırlaştığı, hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı, emekli ve asgarî ücretlinin açlık sınırının altında maaşa mahkûm edildiği bir dönemde özellikle iktidar partili milletvekillerinin sokakta rahat dolaşamayacağı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde bunun bir örneği yaşandı.

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken yanına gelen bir kişi sitemini şöyle dile getirdi: “Bugüne kadar neden çıkmadınız? Ben de senin kadar AK Partiliyim. Arada sırada bir halkla görüşün.”

Akdoğan’ın yanındakiler bu sözleri tebessümle karşılarken, CHP’li vekilin cevabı dikkat çekiciydi:

“Ama ben CHP Milletvekiliyim. Sokağa çıkmayanlar AKP’li…”

Bakalım, AKP’li milletvekilleri vatandaşın karşısına çıktığında nasıl tepkilerle karşılaşacak?

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TRANSFERLERE DEVAM!

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, iktidar cephesinde yeni anayasa gündemi öne çıkmaya başladı.

Yeni çözüm süreci tartışmalarıyla birlikte yeni anayasa konusu da yeniden masaya geldi. Ancak, mevcut Meclis aritmetiği, iktidarın anayasa değişikliğini tek başına gerçekleştirmesine yetmiyor. Bu nedenle kulislerde yeniden milletvekili transferleri ve yeni ittifak arayışları konuşuluyor.

Nitekim son olarak İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AKP’ye katıldı; rozetini de Tayyip Erdoğan taktı.

Geçmişte AK Parti’ye yönelik sert eleştirileri bulunan Beyaz’ın transferi ile transferler “millet iradesine saygısızlık” olarak değerlendiriliyor. İlginç olan ise bu eleştirileri yapanların da hem belediye başkanı hem milletvekili transferlerine devam etmesi. Bu tabloyu görünce insanların aklına AKP’nin eski MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar’ın şu sözleri geliyor:

“Görevdeki milletvekili veya belediye başkanlarının transferi, gidene zarar vermez, gelene fayda sağlamaz. Sadece siyaseti çürütür. Siyasetçinin ‘güvenilmez’ algısını pekiştirir. Seçilmiş biri parti değiştirecekse görevini bırakıp öyle gitmelidir. En iyi ittifak veya işbirliği, milletle yapılanıdır. Transfer, geçici hüzün veya sevinçtir, kalıcı değil.”

2023 seçimlerinden bu yana Meclis aritmetiğinde yaşanan değişimlere bakınca vatandaşların şaşırmaması mümkün değil…

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EKONOMİ KİME GÖRE İYİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeye dikkat çekerek “rakamlar iyi gidiyor” iddiasında bulunuyor. TÜİK’e göre Ocak-Mayıs aylarında enflasyon yüzde 15,63 gerçekleşti. Kâğıt üzerinde enflasyon düşüyor gibi görünüyor ama mutfaktaki yangın sönmüyor.

Vatandaş soruyor:

Enflasyon düşüyorsa kira, market fiyatları neden düşmüyor? Alım gücü neden her ay biraz daha azalıyor? Emeklinin, asgarî ücretlinin ve memurun hayatı neden kötüye gidiyor?

Sayın Bakan “Rakamlar iyi” derken herhâlde nüfusun yüzde 70-80’ini oluşturan kesimleri kastetmiyor olmalı.

Merkez Bankası, 2026 yılı için yüzde 16 enflasyon beklendiğini açıklamıştı. Emekli ve memur maaşları ile asgarî ücrete yapılan zamlar “beklenen enflasyon”a göre belirlenmişti.

Daha sonra hedef yüzde 24’e, beklenti ise yüzde 26’ya çıktı. Yani yaklaşık 10 puanlık bir sapma ortaya çıktı. Peki, beklenen enflasyona göre zam yapılan milyonların kaybı ne olacak?

Zamlı maaşların daha üç ay içinde eridiği bir ortamda bu fark telafi edilmezse ortaya çıkacak mağduriyetin sorumluluğunu kim üstlenecek?

Zaten açlık sınırının altında hayat mücadelesi veren emeklinin, asgarî ücretlinin ve memurun geçim sıkıntısı daha da büyüyecek.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın şu sözleri de tartışmanın özünü veriyor:

“Kayseriliye sormuşlar: ‘İki kere iki kaç eder?’ ‘Alırken mi, satarken mi?’ demiş. Mehmet Şimşek’e sormuşlar: ‘Enflasyon oranı kaç?’ ‘Emeklinin, işçinin, memurun maaşını hesaplarken mi, yeniden değerleme oranını hesaplarken mi?’ demiş. İzahı olmayanın mizahı olurmuş.”

Gerçekten de sormak gerekiyor: Ekonomide hangi rakamlar iyi?