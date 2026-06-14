İlim, ihlâs ve tebliğ

ŞİİR

Farzdan önce farz ise akıldır ve ılımdır, İlimlerin şâhıysa Allah’a inanmaktır, İman-ı billah ilmi, hem marifetullahtır, Bu iki ilim ise ilimlerin şahıdır. Farzın içinde farz ise ubudiyet, ihlâstır, Kulluğunu fark edip mûtî bir abd-i hastır, İhlâsla olan amel, hep kabule karîndir, İhlâssız amelle ise Hakk’tan uzak riyadır. Farzdan sonra gelen farz, Allah için tebliğdir, Ma’ rufu emretmektir, nehy-i anil münkerdir, Neme lazım demeden hakkı hep söylemektir, Tebliği yapmak ise kavl-i leyyin iledir. Tahkikî imanını ilimle elde eder, Kalpte kökleşir iman, tevhidi daim söyler, Haram ve menhiyattan elbet Rabbim hıfzeder, Amel-i salih ile hayatı devam eder. Taklidî imanını az bir şüphe selbeder, Can boğaza gelince imanın elden gider, Kâinat kitabında her şey Allah’a gider, Hak vaki olduğunda imanla kabre girer. Farzdan önceki farzsa imandır ve ilimdir, Farzın içideki farz, halis ubudiyettir, Farzdan sonra farz ise dini tebliğ etmektir, Bu da emr-i bil ma ’ruf, nehy-i anıl münkerdir.

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.