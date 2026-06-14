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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

İlim, ihlâs ve tebliğ

Mehmet KOVANCI
14 Haziran 2026, Pazar
ŞİİR

Farzdan önce farz ise akıldır ve ılımdır,

İlimlerin şâhıysa Allah’a inanmaktır,

İman-ı billah ilmi, hem marifetullahtır,

Bu iki ilim ise ilimlerin şahıdır.

 

Farzın içinde farz ise ubudiyet, ihlâstır,

Kulluğunu fark edip mûtî bir abd-i hastır,

İhlâsla olan amel, hep kabule karîndir,

İhlâssız amelle ise Hakk’tan uzak riyadır.

 

Farzdan sonra gelen farz, Allah için tebliğdir,

Ma’ rufu emretmektir, nehy-i anil münkerdir,

Neme lazım demeden hakkı hep söylemektir,

Tebliği yapmak ise kavl-i leyyin iledir.

 

Tahkikî imanını ilimle elde eder,

Kalpte kökleşir iman, tevhidi daim söyler,

Haram ve menhiyattan elbet Rabbim hıfzeder,

Amel-i salih ile hayatı devam eder.

 

Taklidî imanını az bir şüphe selbeder,

Can boğaza gelince imanın elden gider,

Kâinat kitabında her şey Allah’a gider,

Hak vaki olduğunda imanla kabre girer.

 

Farzdan önceki farzsa imandır ve ilimdir,

Farzın içideki farz, halis ubudiyettir,

Farzdan sonra farz ise dini tebliğ etmektir,

Bu da emr-i bil ma ’ruf, nehy-i anıl münkerdir.

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