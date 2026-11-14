“Ne kadar güzel idare ederdim maarifi, şu mektepler olmasa”

Sözü Osmanlı Devletini’nin son dönemi Maarif Nazırı (Millî Eğitim Bakanı) Emrullah Efendi’ye mal edilir. Fakat aslında bu sözü kimin söylediği tam olarak netlik kazanmamıştır.

Çalışan arkadaşlardan işittiğim kadarıyla Ankara’da pazartesinden itibaren trafik çok rahat olduğundan dolayı kırk beş, elli dakikada gittikleri yolu yirmi, yirmi beş dakikada gidiyorlarmış. İstanbul’da aynı durumdadır zannedersem. Hatta diğer vilayetlerde de durum aynıdır.

Okulların kapalı olmasının sonucunda trafik bu kadar rahatlıyorsa, düşünmeden edemiyorum, okulları kapatıp uzaktan eğitime tamamen geçilemez mi? Veya diğer devlet daireleri uzaktan çalışamaz mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 yılı verilerine göre, 16- 74 yaş grubundaki kişilerde internet kullanımı oranı %92.3 seviyesindeymiş. Hiç internet kullanmayan % 7.7’lik bir kısım var bunların içinde memur veya çalışan yoktur. Bu kadar internet kullanılıyorsa uzaktan çalışma düzenlenebilir bir durum gibi görlüyor...

B LİGİNE DOĞRU!

Eskiden sporu çok takip ederdim. Bir zamanlar gazetede “Spormarket” köşesinde spor yazıları yazardım. Sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlanınca sporu izlememeye, takip etmemeye başladım. Millî maçları arada sırada izliyordum. Ulusal A ligine çıkınca millî maçları daha dikkatli izlemeye çalıştım. Rakipler isim olarak oldukça kuvvetliydi. Fransa, Belçika, İtalya ile aynı gruptaydık. Altı maç oynadık altı mağlubiyet aldık. On beş gol yedik maalesef sadece dört gol atabildik. Hiç puansız bu sonuçlarla bir alt lige düştük. Futbol olarak sadece Arda Güler göze çarptı. Son maçta oynayan kaleci Berke Özer dikkat çekti. Aslında son maça çağrılmayan futbolcularla birlikte bu kadro millî takımı A ligine çıkarmıştı. Aşağı yukarı aynı oyuncularla bir alt lige düştük.

Başarısızlıkların bir bedeli olmalı ve bu bedeli de birileri ödemeli. Futbol Federasyonundan beklenilen bir bedel var, fakat maalesef sesleri çıkmıyor. A Ligine çıkınca villa sözü verilmişti. İşler şimdilik o villaya döndü!..

ÇATIŞMA

Bir öyküyü canlandıran çatışmadır. Karakterin ulaşmak istediği hedefe giderken engeller ile karşılaşması gerekir. Düşünün ki hedefine gidiyor ve ulaşıyor. Böyle bir hikâyeyi veya romanı kim okumak ister. Karakter engellerle mücadele ederken kendisine ait zaaflarını da okuyan veya izleyen görmelidir.

1972 yıllarında çekilen “Ver Allah’ım Ver” filminin bir sahnesinde geçen meşhur bir bölüm vardır: “Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin savaş çıktı. Köye vardın sel bastı,ekine kıran girdi...”

Seyirci bu çatışmaları görmek ister.