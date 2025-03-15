Yeni Asya ismini ilk duyduğumda ilkokul son sınıfta okuyordum. Evimize gelen bir gazete idi.

Evin en küçüğü olduğum için bayiden genellikle ben alırdım. Gazetenin sayfalarını çevirir ve sadece usta çizer rahmetli Vehip Sinan’ın çizgilerini okurdum. Rahmetli babamın gazeteyi dikkatlice okuduğunu hatırlıyorum. Şimdi hesaplayınca o zaman Yeni Asya birli yaşlarda idi...

Liseye giderken gazetemizi okumaya ve yazmaya başlamıştım. “Pazar Ola” köşesinde ilk yazılarım çıkıyordu. Heyecanla Pazar günlerini beklerdim. Sonra mizah yazmanın dışında gazetemizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümden spor yazıları yazdım. Mesleğimle ilgili yazılar da yazıyordum. Fakat yazılarıma bakınca en çok mizah yazmışım. Farklı isimler kullanmışım zaman zaman kendi ismimle de yazmışım.

Rahmetli babam “- Tıbbiyeden her şey çıkar arada bir de doktor çıkar” sözünü çok sık söylerdi. Bir arkadaşım da buna benzer olarak “Mühendislik okullarından her şey çıkıyor arada bir de mühendis çıkıyor derdi”. Sordukları zamanda beni örnek olarak gösteriyordu, daha doğrusu tek örneği bendim “Bu Ali tiyatro yapıyor” derdi.

Ben aslında bunları yazmayacaktım. Yeni Asya TV kuruldu ve bu oluşumun içinde bana da görev verildi. Yıllarca okuduğum gazetemin TV kanalının içinde bulunma serüvenimin kısa bir girizgâhını yapmaktı amacım…

“Risale-i Nur’un matbuat lisanı ile anlatılmasını hedefleyen Yeni Asya Medya Gurubu Yeni Asya TV’nin yayın hayatına geçmesine karar verdi.”

Yeni Asya TV’nin amacı; halkı doğru, tarafsız ve kaliteli yayınlarla bilgilendirmektir. Yayınlarımızda; iman ve Kur’ân merkezli ahlâkî değerleri, toplumsal sorumluluğu, insan haklarını, adaleti ve hürriyet eksenli ilkeleri ve müsbet hareket umdelerini gözetmek temel prensibimizdir.

Okuyucularımızın, gazetemize verdikleri desteği Yeni Asya TV için de göstereceklerine inanıyorum. Benim yaş gurubu biraz teknoloji özürlüdür. İlk bilgisayarı satın aldığımda otuzlu yaşların üstündeydim. Oğlum dünyaya geldiğinde evde bilgisayar vardı ve onunla büyüdü. Cep telefonu edindiğimde otuz yedi yaşındaydım… Hâlâ çözemediğim birçok problem var. YouTube kanalına nasıl abone olunacağını bile oğluma sorarak öğrendim. Yazımı buraya kadar okuyan değerli okuyucularımız lütfen torununuza veya çocuklarınıza sorarak Yeni Asya TV YouTube kanalımıza abone olunuz ve yayınladığımız videoları izleyiniz. Görüşlerinizi bizlere iletiniz.

Yeni Asya TV, 9 Aralık 2024 tarihinde 13 saniyelik bir başlangıç videosu sonrası 5 Ocak 2025 tarihinde Yeni Asya Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet Atik ile yapılan programın yayınlanması ile yayın hayatına başladı. Yayın hayatı çok yeni olan Yeni Asya TV YouTube kanalı oldukça iyi izlenme oranlarına sahip… Bu kanalın kendi kendini ayakta tutabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kanala hiçbir ücret ödemeden abone olabiliyorsunuz. İzlenme oranlarını arttırırsanız kanal güçlenir ve daha çok kişiye ulaşma imkânı hasıl olur. Yayınladığımız videoların hepsini izlemeniz, beğenmeniz ve paylaşmanız bize güç katacak…

Barla mektuplarından birinde “Üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içtima etse yüz on bir kıymetinde olduğu gibi,….” diye yazar. Bediüzzaman bu konuya birçok yerde değinir. Meselâ, Hutbe-i Şamiye’de ve “… üç elif yüz on bir olduğu gibi…” der.

Ancak omuz omuza verirsek güçleniriz ve daha güçlü hizmet ederiz. Destek sizden gayret bizden. Kavlî ve fiilî dualarınızı bekliyoruz…