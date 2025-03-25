Üstad Bediüzzaman Said Nursî Van’da kaldığı senelerde Van Kalesi’ne çıkar.

Orada tefekküre dalarak Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu ilân etmenin yollarını arar. Bildiğiniz üzere Van Kalesinde yürürken ayakları kayar, düşerken sesinin çıktığı kadar haykırır “Davam!” Bu hadisenin üzerinden yaklaşık bir asır geçti.

Davasını anlatabilmek için büyük mücadeleler verdi. Sürgünler, hapishaneler, zehirlenmelerle geçen bir hayat yaşadı. Binlerce sayfalık Risale-i Nur Külliyatı zor şartlar altında yazıldı, çoğaltıldı. Onun davası hiç şüphe yok ki “İmana hizmet davasıydı.”

65 yıl önce 23 Mart 1960 tarihinde Urfa’da sabaha karşı İpek Palas otelinde 27 numaralı odada Hakkın rahmetine kavuştu. Vefat ettiği gün mübarek Ramazan ayının Kadir Gecesiydi.

Önce otele gelen polisler, İçişleri Bakanının emriyle derhal Isparta’ya geri dönmeleri gerektiğini tebliğ ediyorlar. Bunu duyan duyarlı Urfa halkı otelin önüne toplanıyorlar.

Sonrası da ayrı bir garabet. Urfa’da Halilü’r-Rahman Dergâhına defnedilen Bediüzzaman 27 Mayıs Darbesi sonrasında 12 Temmuz 1960’ta cuntanın emriyle mezarı yıktırılıp Isparta’ya götürülerek şehir mezarlığına gizlice defnediliyor.. Yaşadığı müddetçe Bediüzzaman Said Nursî’yi rahat bırakmayan zihniyet mezarını da rahat bırakmıyordu... Aslında Bediüzzaman Said Nursî’nin ömrünün sonlarında yazdığı bir vasiyeti vardı. Mezarını bir iki talebesi dışında kimsenin bilmemesini istemişti. Bu da gerçekleşmiş oluyordu.

23 Mart 2025 tarihinde yine bir Ramazan ayı içerisinde Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi rahmetle anıyoruz.. Davasını Risale-i Nur eserleri ile anlatmasaydı belki de bir çoğumuzun bir davası olmayacaktı. Miras olarak bıraktığı yaklaşık 6.000 sayfalık Risale-i Nur Külliyatı bizim rehberimiz oldu.

“Gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum.” “İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor.” haykırışlarına kulak verelim…

Bu gaye ile kurulmuş ve yayın hayatına yeni başlamış olan Yeni Asya TV You Tube kanalımız çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan ayı müddetince birbirinden değerli konuşmacılar ile “Ramazan Özel” adı altında ve hafta sonları farklı konularda programlar yaptık. Kısa sayılabilecek bu süre içerisinde 3.000 saati geçen bir izlenme oranına sahip olduk. Gelecek hafta Ramazan ayının son haftasına gireceğiz ve Bayram sonrası yayınlarımıza rutin devam edeceğiz.

23 Mart günü Yeni Asya TV You Tube kanalımızda Üstad Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili güzel bir programla sizlerle birlikte olduk. Programlarımızı sonuna kadar izleyerek bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve desteklerinizin devamını bekliyoruz.

Yazımızı Üstad Hazretlerinin bir sözü ile bitirelim: ”Ümitvar olunuz. Şu istikbâl inkılâbı içinde en yüksek gür seda İslâm’ın sadası olacaktır.”