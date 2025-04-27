Eğitim, eğitim, eğitim

Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim…

Kelime hazinemizi zenginleştirelim demiştik… Çok kitap okumak bu konuda bize fayda sağlayacaktır. Şöyle diyebiliriz konuşurken farklı kelimeler kullanmak için herhangi bir konuyla ilgili metin hazırlayalım. Bu metni yüksek sesle yeteri kadar okuyalım. Ezberlemeden bu metne bakmadan aklımızda kalanları söyleyelim. Bu esnada kayda aldığımız sesimizi bir defa dinleyelim. Eksiklikleri, yanlış kelimeleri tekrar okuyup bu egzersizi birkaç kez daha yapalım. Başka bir metin yazarak onun üzerinde de aynı denemeyi yapalım. Bir tiyatro oyunundan tirat metnini [Bir tiyatro oyununda, oyuncunun uzun ve kesintisiz konuşması] ezberleyerek duygusunu vererek okuyalım. Herkesin cep telefonu kayıt özelliği olduğundan kameraya çekip kendimizi izleyelim.

Ezber yapmanın beyni geliştirdiğini söylüyor uzmanlar. Belirli bir yaştan sonra ezber yapmak çok mümkün olmayabilir. Fakat beş yaşında hafız olanların varlığı da gerçek. Okul çağı başlamadan namaz surelerini, ilkokul birinci sınıftan itibaren, İstiklal Marşını, uzun şiirleri veya Risale-i Nur vecizelerini ezberleterek çocuklarımızın beyin ve hafıza kapasitesini arttırabiliriz…

Programa hazır değilsek sıklıkla dolgu kelimelere başvurulur… Bu üçüncü şahıslar için kötü bir durumdur. Bu kelimelerden kastım; “eee,” “şey,” “ııı” gibi sıkça kullanılan, güzel ve etkili konuşmak noktasında engel teşkil eden bir durumdur.

Bunu nasıl aşarız? Aslında dikkat ederek. Kendimizi gözlemleyerek ve kendimizi eleştirerek. Bunları yaptığımızda bu kelimeleri daha az kullanmaya başlayacağız.

Etkili bir metot da bir arkadaşınız ile çalışmaktır. Siz konuşun eee, ııı kullandığınız an arkadaşınız düdük çalsın veya ellerini birbirine çarpsın.

Sahnede olmak heyecanlıdır. İlkokul birinci sınıftan itibaren mikrofonun önünde oldum. Bu bana heyecan verdi. Fakat strese girip panik olmadım. O az sayıdaki heyecan olmasa zaten kimse sahnede olmaz. Heyecanı kontrol etmek bu açıdan önemlidir.

Herkesin farklı metotları vardır bu konuda.. Programa çıkmadan önce kimisi sevdiği bir müzik parçasını dinler. Başkası sakız çiğner. Kültür fizik hareketleri yapanlara da rastladım. Beni sorarsanız sahneye çıkmadan hemen önce yalnız kalmak favorimdir. Zihnimi programa hazırlarım. Sahneyi, seyirciyi, programın içeriğini düşünürüm ve “Bismillah” diyerek mikrofonun önüne gelirim.