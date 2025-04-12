"Kâinatta en yüksek hakîkat imandır…”

Bu cümlenin başında da “Paşa, paşa!” var.

Bu cümlenin sonunda da; "İmandan sonra namazdır.”

Bu cümlenin devamı da var, fakat bu kısmını sizlere bırakmak en iyisi!

İnsanın en mühim ve birinci vazifesi, Allah’ı iman ile tanımak, (Namaz dersek eksik kalabilir) ibadet ile kendini O’na sevdirmektir.

Risale-i Nur Kongresi bu yıl önemli bir konuyu gündemine alıyor. 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan faaliyetin ana başlığı “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi; En Büyük Hakikat İman” olarak belirlendi.

Kongrenin ilk günü birbirinden değerli saygın isimler bir araya gelerek, imanın hakikatini, hayatımızdaki önemini muhtevalı bildirilerle altı ayrı masada etraflıca değerlendirecekler.

İman ve Fıtrat, İman ve Gençlik, İman ve İnsaniyet, Hayat, İman ve Tevhid, İman İle Alakalı Sık Sorulan Sorular başlıkları çalışılacak ve bildiriler 13 Nisan günü panel programı ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca program boyunca fuaye alanında sergi ve gıda kermesi olacak. Sergide neler olacak merakla bekliyoruz. Bir çok vilayetten gelecek olan misafirleri Ankara heyecanla bekliyor. Allah hepsinin yollarını açık etsin.

Yeni Asya TV You Tube kanalı olarak bu programı canlı yayınla siz değerli okuyucularımıza ulaştırmak görevlerimizden birisi olacak. Canlı yayının dışında yapacağımız çekimlerle de sizlerle olmaya devam edeceğiz.

“İnsanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.”

Allah bizleri asıl vazifesini yapan kullardan eylesin.

Risale-i Nur Kongresi başarılı bir şekilde nihayetlensin. Hayırlara vesile olsun...

Yeni Asya TV You Tube kanalı bu güzel yayını sizlere ulaştırsın…