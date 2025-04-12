"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İman

Ali BEYKOZ
12 Nisan 2025, Cumartesi
"Kâinatta en yüksek hakîkat imandır…”

Bu cümlenin başında da “Paşa, paşa!” var.

Bu cümlenin sonunda da; "İmandan sonra namazdır.”

Bu cümlenin devamı da var, fakat bu kısmını sizlere bırakmak en iyisi!

İnsanın en mühim ve birinci vazifesi, Allah’ı iman ile tanımak, (Namaz dersek eksik kalabilir) ibadet ile kendini O’na sevdirmektir.

Risale-i Nur Kongresi bu yıl önemli bir konuyu gündemine alıyor. 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan faaliyetin ana başlığı “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi; En Büyük Hakikat İman” olarak belirlendi.

Kongrenin ilk günü birbirinden değerli saygın isimler bir araya gelerek, imanın hakikatini, hayatımızdaki önemini muhtevalı bildirilerle altı ayrı masada etraflıca değerlendirecekler.

İman ve Fıtrat, İman ve Gençlik, İman ve İnsaniyet, Hayat, İman ve Tevhid, İman İle Alakalı Sık Sorulan Sorular başlıkları çalışılacak ve bildiriler 13 Nisan günü panel programı ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca program boyunca fuaye alanında sergi ve gıda kermesi olacak. Sergide neler olacak merakla bekliyoruz. Bir çok vilayetten gelecek olan misafirleri Ankara heyecanla bekliyor. Allah hepsinin yollarını açık etsin.

Yeni Asya TV You Tube kanalı olarak bu programı canlı yayınla siz değerli okuyucularımıza ulaştırmak görevlerimizden birisi olacak. Canlı yayının dışında yapacağımız çekimlerle de sizlerle olmaya devam edeceğiz.

“İnsanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.”

Allah bizleri asıl vazifesini yapan kullardan eylesin.

Risale-i Nur Kongresi başarılı bir şekilde nihayetlensin. Hayırlara vesile olsun...

Yeni Asya TV You Tube kanalı bu güzel yayını sizlere ulaştırsın…

Okunma Sayısı: 1346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’de yumurta kuyruğu dönemi

    BM: 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

    'Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz'

    Devlet başkanlığından azledilen Yoon konutunu boşalttı

    Bir fotoğrafın hikayesi

    İç savaşla boğuşan Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor

    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 20 düştü

    'SMA tedavisinde kullanım kolaylığı olan ilacı SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz'

    New York'taki kazada helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 kişi öldü

    Ticaret savaşı kızışıyor: Çin de ABD'ye gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltti

    İsrail'de görevli yüzlerce yedek askerden saldırıları durdurma çağrısı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    Pahalılık sinir hastası yaptı

    İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

    Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

    Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

    Ankara'ya kar uyarısı

    AB, ABD'ye karşı misillemesini askıya aldı

    Erdoğan, Buldan ve Önder'le görüştü

    En Çok Okunanlar

    Ali BEYKOZ

    İman
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dini kimse tekeline alamaz
    Ahmet BATTAL

    Haydi Ankara’ya, Altınpark’a…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindar ulema siyasî vartalara nasıl düşüyor?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur eskimez yazıyı da öğretir
    Faruk ÇAKIR

    Zamlardan kim sorumlu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Milli irâdeyi yok edersiniz!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.