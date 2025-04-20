"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Yeni Asya TV

Ali BEYKOZ
20 Nisan 2025, Pazar
Geçen hafta sonu Ankara çok güzel bir programa ev sahipliği yaptı. Son yılların en güzel etkinliklerinden birisiydi. “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi; En Büyük Hakikat İman” başlıklı program katılımcı sayısı olarak da dikkat çekti.

Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak bu programı canlı olarak siz seyircilerimize ulaştırdık. Daha önce canlı olarak yayınladığımız programlarımız olmuştu. Fakat 18. Risale-i Nur Kongresi çok farklı oldu. Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin ortaklaşa olarak hazırladıkları bir çalışmaydı ve içerik olarak çok faydalı bir sonuca ulaştı.

Bu program bizim için de bir nevi eğitim oldu. Canlı yayın tecrübesini pekiştirdik. İnşaallah önümüzdeki süreçte rutin programlarımızla ve canlı yayınlarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Yurt dışından da izleniyor olmak ayrıca bizleri mutlu etti. Umarım bu izlenme oranlarımız daha da artar. Bizim gayemiz anlatmaya çalıştığımız hakikatlerin çok daha fazla kitleye ulaşması.

Daha önce bahsettiğim bir konu var, bunun için bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Daha iyi programlar yapmak için neler yapmalıyız? Daha iyi çekim yapmak için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Soruları nasıl sormalıyız? Cevapları nasıl değerlendirmeliyiz? Çalışmaya, daha çok çalışmaya devam ediyoruz. 

Yeni Asya Medya Grup okuyucuları ile âdeta bütünleşmiştir. Okuyucularının bir kısmı aynı zamanda yazar olarak, gazeteye katkı sağlamaya çalışmaktadır… Yeni Asya TV YouTube kanalı da izleyicisi ile bütünleşmekten mutlu olacaktır… 

Bu köşeden de bazen teknik bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Güzel ve etkili konuşmak için dikkat etmemiz gereken hususlardan, işin püf noktalarından bahsedeceğiz. Güzel konuşmak için cümlelerinizi önceden hazırlayın… Kelime hazinenizi zenginleştirin farklı kelimeler kullanın. “Üniversite gençliği günlük hayatta maalesef 300-400 kelime ile konuşuyor” diyor uzmanlar. Türk Dil Kurumunun (TDK) güncel sözlüğü açısından bakılıp, 616.767 kelime bulunduğu düşünülünce 300 kelime ile ne bilim yapılabilir, ne film yapılabilir. Kelime hazinemizi zenginleştirmek için çok kitap okumalıyız. Bu kitapları seçerek okumalıyız. Elimizdeki hazinenin kıymetini de bilmeliyiz. Risale-i Nur eserleri bu konuda bize bir rehber. Sesli olarak, doğru telâffuzla okumak bize çok faydalı olacaktır.

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Obezite kanser riskini artırıyor

    Esnaf sırtındaki stopaj yükünden kurtarılmalı

    Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

    Kanlı bir soykırım yaşanıyor

    Microsoft çalışanları: “Mücadeleye devam edeceğiz”

    Gazze’de 420 bin kişi yerinden edildi

    İsrailli eski büyükelçi konuştu: Katliamın hesabı bizden sorulur

    Kilise, Mescid-i Aksa’ya sahip çıktı

    Proje okul atamaları iptal edilmeli

    Ekonomik kriz yayıncılığı da vurdu

    Erdoğan KKTC’ye dahi sahip çıkamadı

    Kanal değil, rant projesi

    HDK'nin Faşir'e yönelik saldırılarında 35 sivil öldü, 40 sivil de ağır yaralandı

    Venedik'e giriş ücreti bu yıl da devam edecek

    Barents Denizi anlaşması feshedildi

    İsrail merkezli Haaretz gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak Netanyahu'nun övündüğü bir politika haline geldi

    İran ile ABD Roma'da görüşüyor

    Trafikteki elektrikli otomobil sayısı artmaya devam ediyor

    Türkiye'den Gazze'ye giden doktorlar: Tam bir 'soykırım merkezi'nde çalıştık; insanlığımdan utandım!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cennet-âsâ bahar müjdesi
    Ali BEYKOZ

    Yeni Asya TV
    Misbah ERATİLLA

    “Neme lâzım” demedi
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Genel

    İsrailli eski büyükelçi konuştu: Katliamın hesabı bizden sorulur
    Genel

    Kanal değil, rant projesi
    Necmi TORUN

    Dört parti hakikatı ve daha âzamüşşer
    Faruk ÇAKIR

    İşte yine hukuk!
    Genel

    Gazze’de 420 bin kişi yerinden edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.