Geçen hafta sonu Ankara çok güzel bir programa ev sahipliği yaptı. Son yılların en güzel etkinliklerinden birisiydi. “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi; En Büyük Hakikat İman” başlıklı program katılımcı sayısı olarak da dikkat çekti.

Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak bu programı canlı olarak siz seyircilerimize ulaştırdık. Daha önce canlı olarak yayınladığımız programlarımız olmuştu. Fakat 18. Risale-i Nur Kongresi çok farklı oldu. Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin ortaklaşa olarak hazırladıkları bir çalışmaydı ve içerik olarak çok faydalı bir sonuca ulaştı.

Bu program bizim için de bir nevi eğitim oldu. Canlı yayın tecrübesini pekiştirdik. İnşaallah önümüzdeki süreçte rutin programlarımızla ve canlı yayınlarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Yurt dışından da izleniyor olmak ayrıca bizleri mutlu etti. Umarım bu izlenme oranlarımız daha da artar. Bizim gayemiz anlatmaya çalıştığımız hakikatlerin çok daha fazla kitleye ulaşması.

Daha önce bahsettiğim bir konu var, bunun için bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Daha iyi programlar yapmak için neler yapmalıyız? Daha iyi çekim yapmak için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Soruları nasıl sormalıyız? Cevapları nasıl değerlendirmeliyiz? Çalışmaya, daha çok çalışmaya devam ediyoruz.

Yeni Asya Medya Grup okuyucuları ile âdeta bütünleşmiştir. Okuyucularının bir kısmı aynı zamanda yazar olarak, gazeteye katkı sağlamaya çalışmaktadır… Yeni Asya TV YouTube kanalı da izleyicisi ile bütünleşmekten mutlu olacaktır…

Bu köşeden de bazen teknik bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Güzel ve etkili konuşmak için dikkat etmemiz gereken hususlardan, işin püf noktalarından bahsedeceğiz. Güzel konuşmak için cümlelerinizi önceden hazırlayın… Kelime hazinenizi zenginleştirin farklı kelimeler kullanın. “Üniversite gençliği günlük hayatta maalesef 300-400 kelime ile konuşuyor” diyor uzmanlar. Türk Dil Kurumunun (TDK) güncel sözlüğü açısından bakılıp, 616.767 kelime bulunduğu düşünülünce 300 kelime ile ne bilim yapılabilir, ne film yapılabilir. Kelime hazinemizi zenginleştirmek için çok kitap okumalıyız. Bu kitapları seçerek okumalıyız. Elimizdeki hazinenin kıymetini de bilmeliyiz. Risale-i Nur eserleri bu konuda bize bir rehber. Sesli olarak, doğru telâffuzla okumak bize çok faydalı olacaktır.