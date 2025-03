Nerede o eski bayramlar!

“Nerede o eski Ramazanlar?” diyerek bir mübarek Ramazan ayını daha bitirdik..

Şimdi “Nerede o bayramlar?” diyerek bayram günlerini de bitireceğiz.

Rahmetli annemin yaptığı gül baklavalarını, ekmek kadayıflarını hasretle anarak… Sahurlarda uyuyarak yediğim iki üç kaşık “temcid pilavını” hasretle andığım gibi..

Rahmetli babamın Ramazan Bayramı namazı için bizi uyandırıp sabah ezanları ile birlikte yola çıktığımız, evden çıkarken de annemin yaptığı tatlıdan bir lokma aldığımız günleri anarak… Camiye giderken farklı bir yoldan giderdik, eve dönerken ayrı bir yoldan…

Günler, aylar, yıllar ne kadar çabuk geçiyor…

6 Şubat depremi ile yıkılan evimizde geçirdiğimiz bayramlar unutulmaz hatıraları taşırdı. Hatırlayınca güzel, fakat bir yandan da insanın içini hüzün dolduran hatıralar…

Bugün arife, yarın bayram. Neşeli olmaya çalışalım. Yüzümüzden tebessüm eksik olmasın…

İmam, sabah namazını kıldırmak üzere erkenden camiye gelmiş, bakmış ki hırsızın birisi halılardan en büyüğünü yüklenmiş bir vaziyette kapıdan çıkmakta.

-Tüh utanmaz, camiden halı çalmaya utanmıyor musun?

Hırsız imamı baştan aşağıya süzmüş.

-Dur… Şu halıyı eve bırakıp geliyorum. Sana caminin içine tükürmek ne demekmiş öğreteceğim…

Bektaşî’nin birine yarın Ramazan demişler. Bektaşi “Yahu erenler ben unuturum biriniz yazıp versin” demiş bir kâğıda “Yarın Ramazan” diye yazıp vermişler.

Bektaşî her sabah kalktığında bunu okuyormuş. Sonra bir gün davullar çalmaya başlamış. “Ne oluyor “ diye sormuş. “Yarın bayram“ demişler. Bektaşî;

“Tüh, mübarek geldi geçti de haberimiz olmadı” demiş..

Gerçekten mübarek Ramazan geldi geçti. Bazılarının haberi bile olmadı.

Neler kaybettiklerini bile bilmeden!

Şimdi de mübarek “on bir aylar” başladı! Aslında namaz Ramazan ayına has değil, on iki ay farz. Nefisle mücadele sadece Ramazana has değil. İyi insan olmak, haram yememek, yardım etmek, sadaka vermek, vs. bir ayın içinde saklı değil.

Allah’ın emirlerine uymaya devam edelim.

Bu sene Yeni Asya TV YouTube kanalımızın ilk Ramazan ayı idi ve yayınları ile birlikte dolu dolu güzel bir ay geçirdik. Yayın ekibimiz için oldukça yorucu geçen süreçti. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı ve güzel yayınlarımızla yayın hayatımıza durmadan devam edeceğiz.

Gayret bizden destek sizden…