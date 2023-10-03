AB, İslâmiyete nasıl dehalet edecek!?

İslamilik Endeksi, ülkelerin İslam’a uygun yönetilmesini puanlayıp sıralar.

Dünyada İslâm’a en uygun 10 ülkeden 9’u Avrupa’da! 2022 İslâmilik Endeksi sırasıyla birinci İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre, İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç… Müslüman ülkeler arasında en yüksek sıralamada Malezya 43. sırada. Türkiye ise 100!

İslâmi endeks çalışmasında Kur’an-ı Kerim’de ilgili ayetler ve Hz. Muhammed’in (asm) hayatı, uygulamaları ve sözleri İslami öğretilere bağlılığın referans olarak kabul ediliyor. Çeşitli göstergelerin kullanıldığı ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve milletler ilişkiler olmak üzere dört alt daldan oluşuyor. Bunlar ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve milletlerarası ilişkiler. Endeks oluşturulurken namaz veya oruç gibi şahsi ibadetler değil; hukuk ve yönetişim alt endeksinde; hukuki bütünlük, yolsuzluğun önlenmesi, güvenlik ve devlet etkinliğine bakılıyor.

Bu vakıa, Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu şu hakikati gösteriyor: “İslâmiyet iltizamdır (taraf olmaktır); iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir Müslüman” denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.”1-Barla Lâhikası, Enst./inter., s. 189.

Ve onlarca sene önce teşhis ettiği millet, devlet, kıtaların geçireceği sosyolojik değişim ve dönüşümleri müjdesini teyit ediyor: “Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir.”2 Batı medeniyeti “kurtlaşmış bir ağaç” gibi çökecek, yerini İslâm medeniyeti alacak.”3 “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.”4

Dehalet edecek devletler Avrupa ülkeleri, Yeni Zelanda mı; kıtalar 1. Avrupa’yı temsil eden AB ile Avrupa mı, Avustralya mı, Amerika mı; hepsi mi?

Dipnotlar:

1-Barla Lâhikası, Enst./inter., s. 189.;

2-Sözler, s. 644, vd.;

3-Hutbe-i Şâmiye, s. 43.;

4-Emirdağ lahikası, s. 369.