Anlamak mümkün değil

Koronavirüs tedbirlerinde iktidar hata üstüne hata yapmaya devam ediyor!..

Camilerden şu ilânat yapıldı bir saat önce:

“Cuma namazını stadyumlarda kılacağız… 20 yaş altı ve 65 yaş üze- rindekiler katılmayacaktır…”

Belki 20, belki 30 dakika sonra bir ilânat daha:

“25 yaş altı ve 65 yaş üzerindekiler katılmayacaktır!”

Bu ne, 15 yaş üzerindekiler, 20, 25 yaşındakiler Müslüman değil mi?

Sağlıklı değil mi?

Tedbirlere uyduktan sonra neden onlar namazlarını kılamasın?

- AVM’lere girmelerine,

- Esnafa, mağazalara, marketlere girmelerine,

- Berbere gitmelerine izin veriyorsunuz.

- Pazarlarda dolaşıyorlar.

- Postanelere giriyorlar.

- Fabrikalarda, tersanelerde çalışı-yorlar.

- Sanayi kuruluşlarına gidiyorlar.

En çok hijyen kurallarına uyulan ve en az temasın olduğu camilere niçin izin verilmiyor?

Bunun akılla, iz’anla, insafla, hakikatle, tedbirle ne ilgisi var?

Tekbirle hiçbir ilgisi yok!

Akla, mantığa, iz’ana, insafa, ilme, tedbire, tekbire uymayan bu çelişkileri, bu çifte standardın sebebi nedir?

Evet, bu keyfîliği, bu çifte standardı, bu çelişkiyi ve bu la-dince uygulamayı kim, ne ile izah ediyor, ne ile edecek, nasıl edecek?

25 yaş altındaki gençleri korumak mı istiyorsunuz; yoksa namazdan, niyazdan, dini hassasiyetlerden uzak mı tutmak istiyorsunuz?

Tedbir diyorsanız, o zaman yukarıda sıralanan yerlere de göndermeyeceksiniz!

Gerçekten samimî ve dürüst-seniz, en sağlıklı olan ve hastalığa yakalansa bile kolaylıkla atlatabilen gençlere değil stadyumları, tedbirlere uyarak camileri açınız!

Her camiye 10, 20, 50-tedbir ne kadarına müsaade ediyorsa-genci vakit ve Cuma namazlarına alınız…

Size samimane bir soru:

Bu tedbiri siz mi öngördünüz, Doğu Perinçek zihniyeti mi?

Siz iktidarsınız da, acaba muktedir kim?

Yoksa bunu gerçekten koro-navirüsten korktuğunuz için mi yapıyorsunuz, başkalarından kork-tuğunuz için mi?

Haydi farz edelim ki, koro-navirüsün aşısı bulundu-bulun-ması için çokça duâ ediyoruz-sair mikroplardan, virüslerden-ölümden-kurtulabilecek miyiz?

Öyle ise, yalnız Allah’ın koyduğu tabiat kanunlarına, sebeplere ve başta temizlik/hijyen kurallarına ve tedbirlere uyarak yalnızca O’ndan korkalım!