"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman’ın fetvalarına güvenebiliriz!

Ali FERŞADOĞLU
08 Haziran 2022, Çarşamba
Bir ilim, fikir ehlinin en büyük vasf-ı lâzımlarından birisi “emniyeti/güvenirliliği”dir.

Özellikle “ilimde rasih, derin” bir alim, engin bir mütefekkir ve müfessir, cesur bir mücahid, müstağni, ferağat sahibi (haklarından kendi isteğiyle vaz geçme), şefkat ve merhamet kahramanı, muktesit (zaruri ihtiyaç dışında harcama yapmayan, tutumlu), mahviyet, tevazu sahibi tebliğ ve irşadda zirve.  

Esasında güven, sadece ilim adamının değil, insanın, özellikle Müslümanın temel sıfatlarındandır. Toplumda da “emniyet/güven” hakim olmazsa tedirginlik, endişe, hatta korkular hakim olur. Orada ne fikri ne ilmi ne teknolojik ne de manevi hizmetlerde gelişme sağlanabilir.  

Peygamberimiz (asm) Medine’ye hicret ettiğinde karşılamaya gelen ashabına ilk üç tavsiyesinden biri “emniyeti/güveni yayın” olmuştur. (Tirmizi, Sıfatu’l-kıyâme, No: 2485, vd.) 

Esma-i Hüsna’dan olan el-Emin; emân, “mü’min”, emanet kelimesi sözlükte “güven içinde bulunmak; başkalarının güvenli olmasını sağlayan, vaadine güvenilen” anlamındadır. El-Emin, her ne pahasına olursa olsun her zaman doğruluk, dürüstlükten yana olan, yalan sözden ve yalancılardan beri olan demektir.  

Peygamberler insanları doğruluğa, dürüstlüğe, iyiliğe ve hak yola davet etmiştir. Son elçisi Hz. Muhammed (asm), güzel ahlakıyla tüm asırlara ve dünyaya örnek olmuştur. Ki, bir ismi El-Emin’dir. Mekkeliler peygamber olmadan önce de ona Muhammed’ül-Emin diye seslenirdi. Düşmanları bile emanetlerini ona teslim ederlerdi. 

Peygamber varisi Bediüzzaman da en yüksek derecede “emin” sıfatına sahip bir alim olarak da Asr-ı Saadet’teki “emin”lik modelini çağımıza taşımıştır. En zor şartlar hepis, harp meydanları, güllelerin altında bile iman Kur’an’ı tefsir etmiştir. Hakikatleri en zalim ve cebbar kumandaların yüzüne karşı haykırmıştır: 

“Allah’ın kullarından yalnız ilmiyle amel eden alimler haşyet eder, layıkıyla korkar.” (Fatır Suresi, 28.), “Benden yalnız Benden korkun.” (Nahl Suresi, 51.) mealindeki ayetlere de masadak olmuş; O’dan başka hiç kimseden korkmamıştır. “Allah’ın en çok sevdiği cihad; zalim hükümdarın yüzüne haykırılan doğru sözdür” mealindeki hadis-i şerife de. Tarihçe-i hayatı buna şahittir. Kimi ilim, fikir ehlinin korktuğu, sustuğu, sindiği, kaçtığı; kiminin hakim güçlere yaltaklanıp teslim olduğu devrelerde Bediüzzaman dimdik ayakta durmuş, hakikatleri zalimlerin yüzlerine pervasızca dosdoğru ortaya koymuştur. İşte tüm fetvalarına tam güvenebileceğimiz bir peygamber varisi… 

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takım'dan 6-0'lık galibiyet

    Sağlıkçılar mesleklerini bırakıyor - Yurtdışına gidenlerin sayısı gittikçe artıyor

    En ucuz laptop 26 bin TL

    Pandemide alışveriş bağımlılığı arttı

    Sandığa birlikte sahip çıkacağız

    Erdoğan Türkiye değildir

    Mazot 30 TL’ye koşuyor

    Kur korumalı mevduat hesabı çözüm olmadı, dolarizasyonu artırdı

    Öncelik enflasyonla mücadele olmalı

    İspanya'dan israfa yönelik önemli adımlar: Kurallara uymayanlara 500 bin avro ceza kesilebilecek

    Zelenskiy'den Macron'a 'Rusya' tepkisi

    Kişi hürriyetine ölçüsüz müdahale

    3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

    Mevlana İdris vefat etti

    Yüzde 78: Ekonomi kötü

    Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

    Avrupa'da üretilecek yeni araçlara alkolmetre zorunluluğu getiriliyor

    İsrail Arakib köyünü 202'nci kez yıktı

    "İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi" iddiası

    Avusturya'da camiye çirkin saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu zihniyeti tasfiye için de seçim şart
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hani Adâlet? Nerede Kalkınma?
    Misbah ERATİLLA

    Genç kamyoncu
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık, aile hürmet ve muhabbetini bozar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kimdir bu goril adam?
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasındaki büyük dert
    İlimdar Kaya

    Siyasî duruşumuzu Bediüzzaman şekillendirir
    Süleyman KÖSMENE

    Tesettür Risalesinde rakamlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fetvalarına güvenebiliriz!
    Raşit YÜCEL

    Bayezid-i Bestamî’nin inceliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.