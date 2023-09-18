Bu nasıl bir vicdan?

Güç ve iktidarın şatafatlı cazibesine kapılan eski bir kardeşimiz AKP’ye kaydı; fanatik bir iktidar muhibbi oldu!

Ona dedim ki, “Halen AKP’yi hangi akıl, hangi mantık, hangi insaf ve hangi vicdan ile destekliyorsun? Et 500 lira, dar gelirli vatandaş nasıl alsın, çoluk çocuğuna yedirsin?” Hiç düşünmeden, “Et yemesinler!” dedi.

“Yahu, sen iyi misin, enflasyon yüzde 100’ü aştı, her gün zam geliyor!” dedim, “Kimse aç değil, lokantalar dolu, sokaklarda arabalardan geçilmiyor!” demez mi!? “Allah seni ıslah etsin, adam evine ekmek, domates götüremiyor; sen lokantalar dolu diyorsun! Git bak bakalım kim dolduruyor! Bu ülkenin nüfusu 85 milyon; yüzde 20’si gelirin yüzde 80’ini alıyor, bu da 17 milyon kişi eder Kaç Avrupa ülkesi eder?! Lokantalar yetmez bile! Arabaları da alanlar bu kesim; diğerleri de kredi ile alıyor! Asgari ücretli, emekli çocuğunu evlenebilir mi, âile kurabilir mi? 10-15 bin liraya nasıl ev kiralayacak! Milyonlarca Müslüman kardeşlerimizin insanca yaşama hakkı yok mu?”

Bir de gelirlerini eşeledik: 2002’den önce çalışmalarıyla iki daire, bir dükkân almış, kiraya vermiş; emekli maaşı, bir de arabası var! Fesübhanellah, bir Müslüman-üstelik dindar geçinen-fakir, fukara, emekli, dar gelirli, asgari ücretli kardeşleri için, “Yemesinler, içmesinler, giymesinler!” diyebilir mi! Hani Kur’an’da mealen mü’minler, “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”1 diye tarif ediliyor! Hani, Peygamberimiz (asm), “Komşusu açken tok olarak yatan kimse bizden değildir.”2 buyurur mealen.

O zaman niye böyle davranıyorlar! Felsefenin şakirdi, “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.’, ‘Sen çalış, ben yiyeyim!”3 der. Demek ki, televizyon, siyaset, bunları felsefenin bu dehşetli cereyanına bulaştırmış! Evet, bu gösterdi ki, “Bu zamandaki siyaset, kalbleri ifsat”4 eder; ölçüsüz, dengesiz hareket edenlerin, “Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur; ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebî olur.”5 Allah hepimizi böyle bir siyasi anlayıştan ve davranıştan muhafaza etsin! Amin.

Dipnotlar:

1-İnsan Suresi, 8.;

2-Hakim, Müstedrek, 4/183, h. no: 7307.;

3-Sözler, Enst./inter., s. 373.;

4-Sikke-i Tesdik-i Gaybî, s. 185.;

5-Kastamonu Lahikası, s. 34.