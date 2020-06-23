"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?

Ali FERŞADOĞLU
23 Haziran 2020, Salı
Gerçek dindar her şeyi dinine göre değerlendirir, yorumlar ve ona göre tepki koyar.

Dirayetli, mahir ve dindar bir siyasetçi aşağıda bir kısmını sıralayacağımız ahlâkdışı işlere imza atamaz, seyirci kalamaz.

- Yasakları savunan, baştan ayağa yasaklarla dolu anayasanın değişmesi için kılını kıpırdatmayanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Kemalist, müstebit sistemin payandası olanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?

- Yalan üstüne yalan konuşan, siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Aileleri darmadağın eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Hak ve hürriyet arayanları kısıtlarken eşcinsellere örgütlenme hakkı tanıyan siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Adalet mekanizmasını felç edenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Masumları iftira ve yalanlarla hapse atanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Dindarı dindara kırdıranlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Faize dünya gerçeği deyip meşrûlaştıran, akıllı siyasetçi ve gerçek dindar olabilir mi?

- Kumarı teşvik eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Ortadoğuyu, bilhassa Filistin’i kan gölüne çevirip, masum çoluk-çocuk, kadınları öldüren İsrail ile dost olan siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Eğitim sistemini yeniliyoruz diye her yıl sil baştan değiştirip felç eden, ahlâkî değerlerden soyutlayan akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- İşsiz, fakir sayısı çoğaltıp sosyal hayatı perişan eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Müslümanlar kan ağlarken seyirci kalanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Afganistan ve Irak işgal edilip oraları bombalayan uçaklara ülkesinden kalkışına izin verenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Suriye’nin maddî manevî talan edilmesine, mahvolmasına seyirci kalanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Türkistanlı kardeşlerimiz işkence görüyorken uzaktan izleyenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi?

- Ve bütün bunları yapanları alkışlayanlar, destekleyenler hakikî dindar olabilir mi?

Allah hepimizin imanını, yani, iz’anını, şuurunu, ferasetini, dirayetini, himmetini, gayretini, hizmetini arttırsın!

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ata

    23.6.2020 00:08:08

    Allah hepimizin imanını, yani, iz’anını, şuurunu, ferasetini, dirayetini, himmetini, gayretini, hizmetini arttırsın!Sebep olmuşsak Allah affetsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

DSÖ: Günlük vaka sayısı rekor kırdı

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

Filistinlilerden AB’ye: İsrail’in Kudüs’teki ihlallerine müdahale edin

'Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacaktır'

BM: İsrail’in ilhak planı, 'Filistin Devleti'nin sonu!

Suudi Arabistan, Hac ibadetine ilişkin kararını açıkladı

Libya'daki toplu mezarlara ilişkin UCM'den açıklama

'İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda'

ABD'de son 24 saatte 25 bin 650 kişiye virüs bulaştı

Şehit Ertuğrul Köse dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

Suriye'de en zor arayış...

Rusya'da vaka sayısı 592 bine ulaştı

Güney Kore'de 'ikinci dalga' endişesi

'Hürkuş uçağımız kaza geçirdi, pliotlarımızın durumları iyi'

Libya'dan Sisi’ye bir tepki daha

Bakan Soylu, Bursa'daki son duruma ilişkin bilgi verdi

Evlat nöbeti 294. gününde: '6 yıldır kan ağlıyoruz'

'Yaşadığım acıları bilselerdi...'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kitap yasağı: Nereden nereye...
Ali FERŞADOĞLU

Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Yargıya emir ve tâlimat”
Süleyman KÖSMENE

Artık gözyaşlarını sil Ayasofya!
M. Latif SALİHOĞLU

Demirel’e nasıl bakıyoruz
Nejat EREN

“Zahmet oldu, fakat vazifemdir!”
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Osman ZENGİN

Hem namaz kılarım, hem günah işlerim...
Orhan GÜLER

Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Abdülbâkî Çimiç

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.