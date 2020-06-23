Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?

Gerçek dindar her şeyi dinine göre değerlendirir, yorumlar ve ona göre tepki koyar.

Dirayetli, mahir ve dindar bir siyasetçi aşağıda bir kısmını sıralayacağımız ahlâkdışı işlere imza atamaz, seyirci kalamaz. - Yasakları savunan, baştan ayağa yasaklarla dolu anayasanın değişmesi için kılını kıpırdatmayanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Kemalist, müstebit sistemin payandası olanlar akıllı siyasetçi olabilir mi? - Yalan üstüne yalan konuşan, siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Aileleri darmadağın eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Hak ve hürriyet arayanları kısıtlarken eşcinsellere örgütlenme hakkı tanıyan siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Adalet mekanizmasını felç edenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Masumları iftira ve yalanlarla hapse atanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Dindarı dindara kırdıranlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Faize dünya gerçeği deyip meşrûlaştıran, akıllı siyasetçi ve gerçek dindar olabilir mi? - Kumarı teşvik eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Ortadoğuyu, bilhassa Filistin’i kan gölüne çevirip, masum çoluk-çocuk, kadınları öldüren İsrail ile dost olan siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Eğitim sistemini yeniliyoruz diye her yıl sil baştan değiştirip felç eden, ahlâkî değerlerden soyutlayan akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - İşsiz, fakir sayısı çoğaltıp sosyal hayatı perişan eden akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Müslümanlar kan ağlarken seyirci kalanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Afganistan ve Irak işgal edilip oraları bombalayan uçaklara ülkesinden kalkışına izin verenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Suriye’nin maddî manevî talan edilmesine, mahvolmasına seyirci kalanlar akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Türkistanlı kardeşlerimiz işkence görüyorken uzaktan izleyenler akıllı siyasetçi, gerçek dindar olabilir mi? - Ve bütün bunları yapanları alkışlayanlar, destekleyenler hakikî dindar olabilir mi? Allah hepimizin imanını, yani, iz’anını, şuurunu, ferasetini, dirayetini, himmetini, gayretini, hizmetini arttırsın!

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