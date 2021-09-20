Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

Müslüman İlim Öncüleri, İslâm coğrafyasında çalışmalarını yürüten bilim insanlarının listesi.

Fizikî bilimler, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinler arası bilimler üzerine çalışan bilim insanları 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan dönemde çalışmalarını yürütmüşlerdir. İnsan hak ve hürriyetleri, teknolojik buluşlar, keşifler, Avrupa’daki rönesans, reform hareketleri Müslüman İlim Öncüleri sayesindedir. Pekçok keşfi, icadı Batılılardan yüzlerce sene önce Müslüman İlim Öncüleri yapmıştır. Bazıları şunlar: Muhammed Abdüsselâm: (1926-1996) Elektrozayıf etkileşim ile ilgili çalışmalara katkılarından dolayı 1979 yılında ilk Nobel ödülü alan Pakistanlı kuramsal ve parçacık fizikçi… Ahmed bin Musa: (10. yüzyıl) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi. Ali bin Abbas: (? - 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Ali bin İsa: (11. yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamı. Ali bin Rıdvan: (? - 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten İslâm âlimi. Akşemseddin: (1389-1459) Pasteur’dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. Ammar: (11 yüzyıl) İlk katarakt ameliyatını kendine has biçimde yaptı. Battani: (858 - 929) Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin. Beyrunî: (973-1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan, Ümit Burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyrunî Amerika Kıt’ası’nın varlığını Kristof Colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir… Cabir bin Eflah: (12. yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve ast-ronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamı. Cabir bin Hayyan: (721-805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası. Cahiz: (776 - 869) Zooloji ilminin öncüsü, hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir. Cezeri: (1136 - 1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi, bilgisayarın babası…. İlaahir… Türkiye nüfusunun yarısı genç. Ey Müslüman ve dindar ilim adamları, uzmanları, otoriteleri! Siyaset labirentleri ve iktidar nemalarının peşinde koşmaktan fırsat bulup maalesef Müslüman İlim Öncülerini bilhassa genç nesillere anlatıp istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmiyorsunuz! TV ekranları sosyal medya vasıtalarında siyaset laklakalarıyla vakit öldürüyorsunuz, öldürtüyorsunuz! Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

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