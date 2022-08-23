Burada fay hattı yoktu!

17 Ağustos 1999 Depremi’nden 23 yıl geçti. Daha büyüğü kapımızda ama hala hazır değiliz! Zira, o günden bugüne göstermelik tatbikatlar ve bazı kentsel dönüşümler dışında pek bir şey yapılmadı, gerekli tedbirler alınmadı! Yeni bir depremin maddi zarar 300 milyar doları bulabilir! (Ya manevi zararları?..)

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de bu yılın 7 ayında 10 bin 705 deprem meydana geldiğini bildirdi. (16 Ağustos 2022) Bazıları, “Bizde fay hattı yok!” diye rahat uyuyor! Kimisi zulüm ve isyana devam ediyor! Oysa, mesela, geçen sene şu binalar yoktu, hendek yoktu, çökme yoktu, ama, bu sene var!.. “Kobe şehrinde de fay hatları yok diye Japonlar Tokyo’ya yüklenmişler. Ne var ki, büyük Hanshin, halk arasında kullanılan ismiyle Kobe depremi; 17 Ocak 1995 tarihinde Japonya’nın Kobe şehrinde gerçekleşmiş binlerce insanın (6,434 kişinin) ölümüne yol açmış. Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde idi bölgede ciddi bir yıkıma sebep olan deprem dünya tarihine de geçmiştir. Kobe depremi, yaklaşık 200 milyar dolarlık bir hasar oluşmuş. (Emir Karasu, bilgiustam.com)

Zilzal Suresi, “katiyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bâzan da titriyor…” (Age, s. 158-159.)

Şu sual ve cevabı da çarpıcı: Bu hâdise-i arziye, bu memleketin ahâli-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir (İslam ülkeleri) taraflarına daha ziyâde ilişiyor? Elcevap: …hem tahribâtından intibâha gelmediklerinden, hafifçe gàfilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emârelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imânı hedef edip, onlara bakıp, namaza ve niyâza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor.

“Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyâde sarsmasının iki vechi var: Biri: Hatâları az olmak cihetiyle, temizlemek için tâcil edildi. İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli imân muhâfızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlûp olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle, en evvel oraları tokatladı ihtimâli var. (Age, s. 161.)

Gayet tabi ki, dünyanın da, kainatın da sahibi Rabbimizdir. Ve O mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Deprem gibi, diğer İlahi ikazların mesajlarını almazsak tekrarlanmayacaklar mı?