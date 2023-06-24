Cami cemaati Hz. Hüseyin’in (ra) katline niçin ses çıkarmadı?

8 Haziran 2023’te postane önündeki uzun kuyruğun sebebini sorduk, “Sosyal yardım maaş günüdür!” dediler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na göre, “6 milyon aile gıdadan yakacağa, sağlıktan barınmaya kadar birçok kalemde yardım alıyor!”

İşte bazı kesimlerin enflasyonu azdıran müstebit AKP’ye oy vermesinin sırrı bu. Ve elim halin tarihi izdüşümü:

Kerbelâ katliamı, 10 Ekim 680’de, Peygamberimizin (asm) torunu Hz. Hüseyin’in (ra) de içinde bulunduğu kafileye karşı, Emevi halifesi I. Yezid’in emriyle gerçekleşmiş; kafiledeki çoluk-çocuk herkes öldürülmüştü. Hz. Hüseyin’in (ra) kesik başı ve esirler Dımaşk/Şam’a gönderilmiş; halife kesik başını cami cemaatinin önüne atmış, hiç kimse tepki göstermemişti! Sebebi, ekmeklerini o veriyordu! Bugün de tarih tekerrür etti! Böylece Üçüncü Desise-i Şeytaniye olan “Tamah (mala karşı aç gözlük) yüzünden çoklarını avlıyorlar” sırrı anlaşılmış oluyor!

“Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Haktır… gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir!”1

Hz. Hüseyin (ra) hilafetin babadan oğula değil, “seçimle” tesbitini istiyordu. Onun için müstebit ve zalim halifenin saltanatını kabul etmemişti! “Şeriat-ı Garra zemine nüzûl etti; ta ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de, izale etti. Fakat, vaesefa ki, muhît-i zamanî ve mekanînin tesiriyle, hilafet saltanata inkılap edip, istibdat bir parça hayatlandı. Ta Yezid zamanında, bir derece kuvvet bularak, başını kaldırdığından, İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havale eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevanib-i alemde zeynab gibi Yezid’in istibdadına kuvvet verdi.”2

“Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor? Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir. “Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir?” Cevap: Evet. Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, daima kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavanîn-i esasiyesindendir.”3 İstibdatın şerrini “elimiz, dilimiz ve buğz ederek” izale etmezsek bizi perişan etmeye devam edecek; hürriyet gelmeyecek!

Dipnotlar:

1-Mektûbât, Enst./inter., s. 406.;

2-Münâzârât, Enst./inter, s. 37.;

3-Age.