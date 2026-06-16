Tefekkürün yeniden inşası

Modern çağın getirdiği dalgalanmalar, insanın kalbinde ve zihninde derin boşluklar açarken; Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı bu boşlukları iman hakikatleriyle dolduran güçlü bir rehber olarak öne çıkar.

Risale-i Nur, sadece bir ilim eseri değil; aynı zamanda çağın hastalıklarına doğrudan cevap veren bir tefekkür ve diriliş hareketidir.

Risale-i Nur’da iman, taklitten tahkike yükseltilir. Yani insan, sadece inanmakla kalmaz; neden inandığını da bilir ve hisseder. Eserde sıkça vurgulanan bir hakikat şudur: “İman hem nurdur hem kuvvettir.” Bu ifade, modern insanın karanlıklar içinde aradığı aydınlığı ve gücü açıkça ortaya koyar. İman eden bir insan, yalnız olmadığını bilir; bu da ona sarsılmaz bir iç huzur kazandırır.

Ümit konusunda ise Risale-i Nur, karamsarlığa kesin bir set çeker. “Yeis, en büyük hastalıktır” anlayışıyla hareket eden bu eserler, insanı her şartta Allah’ın rahmetine yönlendirir. Dünya ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, rahmet kapısı daima açıktır. Bu bakış açısı, modern çağın bunalan insanına nefes aldırır ve onu yeniden ayağa kaldırır.

Tefekkür ise Risale-i Nur’un en temel yöntemlerinden biridir. Eserlerde kâinat adeta bir kitap gibi okunur. Güneşten bir zerreye kadar her şeyin Allah’ın varlığına ve birliğine işaret ettiği anlatılır. İnsan, bu bakışla etrafına baktığında sıradan gördüğü her şeyin aslında büyük bir anlam taşıdığını fark eder. Bu da onu derin bir farkındalığa ve bilinçli bir imana götürür.

Risale-i Nur’un en dikkat çekici yönlerinden biri de modern fen bilimleri ile iman hakikatlerini birlikte ele almasıdır. Bu yönüyle eser, aklı ve kalbi barıştırır. Çünkü insan sadece kalbiyle değil, aklıyla da tatmin olmak ister. Risale-i Nur, bu ihtiyacı karşılayarak imanı sağlam temellere oturtur.

Sonuç olarak Risale-i Nur Külliyatı, modern çağın karmaşasında kaybolmuş insan için bir diriliş çağrısıdır. İmanı kuvvetlendirir, ümidi yeşertir ve tefekkürü derinleştirir. Bu eserler, insana sadece neye inanması gerektiğini değil; nasıl yaşaması gerektiğini de öğretir. Çünkü hakikî saadet, ancak imanla, ümit ile ve derin bir tefekkürle mümkündür.