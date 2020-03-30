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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cevap aranan soru: Nereden gelip, nereye gidiyoruz?

Ali FERŞADOĞLU
30 Mart 2020, Pazartesi
İnsan dünyadaki gayesini ve hedefini bilmez ve belirlemezse, gerçek huzur ve mutluluğu bulamaz. Maddi refahın zirvesinde olan nice şöhretlerin de mutsuzluğun pençesinde kıvranmaları, kimisinin hayatına son vermesi bunun delilidir.

Soru şu: İnsanoğlu ne ile mutlu olabilir, huzuru nasıl yakalayabilir? Ne arıyor, neyin peşindedir? Bu soruların cevabını Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’nün (CERN) Dış İlişkiler Direktörü John Ellis’ten de alabiliriz:

“Çalışmaların temelini maddenin araştırılması ve anlaşılması oluşturuyor. Ama aslında cevaplamaya çalıştığımız soru, ‘Nereden geliyoruz, neyiz, nereye gidiyoruz?’ Bu çok geniş bir yorum isteyen bir soru. Belli bir cisme ya da öze dayandırarak da buna cevap verebilirsiniz, metafizik olarak da, dinî olarak da tartışabilirsiniz. Bizim yaptığımız fizik açısından yaptığımız bir çalışma.”1

Şuuruna varalım veya varmayalım; kimliğimiz, halimiz ve “nereden gelip nereye gideceğimizle” ilgili pek çok soru zihnimizin derinliklerinde cirit atar, kalbimizde, vicdanımızda yankılanır. Hayatî sorulardan bazıları şunlar değil mi?

“Kimim, beni yaratan ve bu dünyaya gönderen kimdir, niçin göndermiştir; buradaki işim nedir; nereden geliyorum, nereye gidiyorum?”

Bu soruların cevaplarının bulunması gerekir. Huzur ve mutluluk buna bağlıdır. Zira, bilinmezlik ve belirsizlik, aşırı korku, endişe, sıkıntı kaynağıdır.

İşte biz bu dünyaya iman ve ibadetle imtihan olmak için dünyaya gönderildik. Okumak, tefekkür, ilim, adalet, hak ve hürriyetler için mücadele, hizmet, sanat, yardım, dayanışma, temizlik, vs., vs. de ibadettir ve imanın şubelerindendirler. Temizlik imandandır, Allah’ın Sani’ isminde terakki etmek imandandır, iktisat etmek imandandır, helal üretim ve tüketim ibadet ve imandandır…

Dipnot:

1-Sabah/28.11.2011

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