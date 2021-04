Çok kârlı ticaret mevsimi

Çok zengin, cömert, iyiliksever bir adam fakir, miskin, aciz birisine içinde yüzlerce makine bulunan büyük bir fabrikayı, “Ben çalıştıracağım; elemanlarını temin edeceğim; maaşlarını ben ödeyeceğim. Mahsulünü de piyasa değerinin 1000, bazen binlerce kârını sana bırakıp alacağım!” diye bağışlar.

İşte, “Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

“Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır…” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 390)

Böyle kârlı bir alış verişi kim kaçırmak ister? Kaliteli malı çok ucuza satacaklarını duyuran mağazalara sabahın erken saatinde kuyruğa girer, kapılar açılır açılmaz birbirimizi iteklercesine hücum ederiz! Ya bedâvâ mal dağıtsalar!

“İşte, Ramazan-ı Şerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır.”

Elbette sair ibadetler gibi orucu da Rabbimiz emrettiği için tutarız. Ama, O’nun yapmamızı istediği her ibadet ve ahlâk kuralında yüzlerce maddî manevî hikmet, fayda, güzellik, kazanım var. Tıpkı yarattığı bir sebzeye onlarca vitamin ve ilâç özelliği koyduğu gibi.

Ramazan rahmet ayıdır. Yağmurun bir adı da rahmettir. Bu sene Ramazan Nisan’da! Nisan yağmuru vücuda zindelik ve enerji sağlayan kullanılabilir demir maddesi ihtiva eder.

Sahanın uzmanları şu hikmetlerine de dikkat çekiyor: “Oruç hücreleri, dolayısıyla vücudu yeniliyor. Dengeyi sağlıyor. Ensülin ve leptin duyarlılığını arttırıyor. Açlık hormonu olarak bilinen grelin seviyeleri azalıyor. Bu sayede yeme isteği azalıyor. Büyüme hormonu salgısı (HGH) artıyor. Oksidatif stres azalıyor. Enflamasyon hafifliyor ve serbest oksijen radikallerinin hasarı azalıyor. Yağ yakımı artıyor. (Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 13.5.2019.)

