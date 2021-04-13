"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Çok kârlı ticaret mevsimi

Ali FERŞADOĞLU
13 Nisan 2021, Salı
Çok zengin, cömert, iyiliksever bir adam fakir, miskin, aciz birisine içinde yüzlerce makine bulunan büyük bir fabrikayı, “Ben çalıştıracağım; elemanlarını temin edeceğim; maaşlarını ben ödeyeceğim. Mahsulünü de piyasa değerinin 1000, bazen binlerce kârını sana bırakıp alacağım!” diye bağışlar.

İşte, “Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.  

“Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır…” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 390) 

Böyle kârlı bir alış verişi kim kaçırmak ister? Kaliteli malı çok ucuza satacaklarını duyuran mağazalara sabahın erken saatinde kuyruğa girer, kapılar açılır açılmaz birbirimizi iteklercesine hücum ederiz! Ya bedâvâ mal dağıtsalar! 

“İşte, Ramazan-ı Şerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır.” 

Elbette sair ibadetler gibi orucu da Rabbimiz emrettiği için tutarız. Ama, O’nun yapmamızı istediği her ibadet ve ahlâk kuralında yüzlerce maddî manevî hikmet, fayda, güzellik, kazanım var. Tıpkı yarattığı bir sebzeye onlarca vitamin ve ilâç özelliği koyduğu gibi. 

Ramazan rahmet ayıdır. Yağmurun bir adı da rahmettir. Bu sene Ramazan Nisan’da! Nisan yağmuru vücuda zindelik ve enerji sağlayan kullanılabilir demir maddesi ihtiva eder. 

Sahanın uzmanları şu hikmetlerine de dikkat çekiyor: “Oruç hücreleri, dolayısıyla vücudu yeniliyor. Dengeyi sağlıyor. Ensülin ve leptin duyarlılığını arttırıyor. Açlık hormonu olarak bilinen grelin seviyeleri azalıyor. Bu sayede yeme isteği azalıyor. Büyüme hormonu salgısı (HGH) artıyor. Oksidatif stres azalıyor. Enflamasyon hafifliyor ve serbest oksijen radikallerinin hasarı azalıyor. Yağ yakımı artıyor. (Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 13.5.2019.) 

TEBRİK: “Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi

    'Örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz'

    Türkiye'de son 24 saatte 54562 vaka gözlemlendi

    AB'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar devam edecek

    Gazze, Ramazan'ı yine zor şartlar altında karşılıyor

    Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışmaları devam ediyor

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

    TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Ramazan Tedbirleri' genelgesinde neler var?

    4 emekli amiral ifade vermeye geldi

    Basın kartında keyfilik bitsin

    Kudsi Bir Dâvânın Sadık Bir Neferi

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi

    Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

    'Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kaza 'terör eylemi'

    NASA'nın yarışmasında finale kalan iki fotoğraftan biri Van Gölü oldu

    Beşiktaş, Erzurum deplasmanından kayıpsız döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbecilerle mücadele (!)
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya ile özdeş Mehmet Kutlular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin plânları ve piyonları
    Ahmet BATTAL

    Koş vatandaş, yangına koş
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazanın adı, rahmetin tadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok kârlı ticaret mevsimi
    Faruk ÇAKIR

    Başarı var mı?
    Cevher İLHAN

    Salgında yeni tedbirler…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.