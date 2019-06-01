"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Duâ kalb atışlarını düzenler

Ali FERŞADOĞLU
01 Haziran 2019, Cumartesi
Zikir, bugün anlaşılan anlamda yalnızca mübarek bir kelimeyi tesbihle çekmek, tekrarlamak değildir. Zikir, tezekkürdür, tefekkürdür, düşünmektir.

Duâ, Allah’ı zikretmektir. Ve duâ, kalb atışlarını, ritmini düzenler. Şöyle ki: Kalpten çıkan elektrik, elektromanyetik dalga ve duygu enerjilerinin etkileri de pozitif veya negatif yönden işlettirilmeleri derecesindedir. Yani, insan kalbini ne nispette dizayn ediliş gerekçesine göre işletir, zihin/beyin ve zekâ dalgalarıyla birleştirir, odaklaştırabilirse, etkisi de o oranda olur. Bu bağlamda, olumlu duygular, bedenimizdeki enerji dengesini sağlarken, olumsuz duygular bu dengeyi alt-üst eder. Öfke, kin, nefret ve düşmanlıktan doğan aşırı korku, heyecan, endişe ve kısacası stres gibi.  

Kalp atım hızı, ritimleri ile beyinde üretilen alfa veya daha düşük frekanslı dalgalar da, kalbin ritimlerine eş zamanlılık (senkronizasyon) gösterecek şekilde uyum içindedir. Çünkü beyin aktivitesi ile kalbin aktivitesi senkronize olacak şekilde programlanıp dizayn edilmiştir.

Kişi niyetini, duygularını değiştirdiğinde, otomatik olarak kalpten beyine giden sinir uyarılarının durumu, kalitesi ve aktivitesi de buna paralel olarak değiştirilmektedir. Yani, eğer psikofizyolojik durumumuz, olumlu ve dengeli ise, kalbin HRV ritimleri de, buna paralel olarak ahenkli olmakta ve olumsuz ise, sonuç da negatif çıkmaktadır. İşte duâlarımızla hem stresi azaltır, hem beynimize ve kalbimize olumlu mesajlar göndererek ritmini dengeleriz. 

Yapılan araştırmalar, insanların çoğunun, hayatlarının yüzde seksen ile doksanını otomatik ve mekanik şekilde yaşadıklarını göstermiştir. Yani, işlerini alışkanlık/ülfet ve şuuraltı yönlendirmelere tâbi olarak yerine getirmektedirler. Eğer; niyet ve faaliyetlerimizi akıl, kalp ve vicdan gibi duygularımızın kontrolüne verebilir, şuurumuzu onlar üzerinde yoğunlaştırabilirsek, fevkalâde davranışlar sergileyebiliriz. İşte, duâ ile aynı zamanda kendimizi motive eder, kendimizi işlerimize şuurlu olarak yönlendiririz. 

Kalbin enerjisi imandır. İmanın gereği duâdır. Zikir ise onun ışığıdır.1 Bütün fiil ve eserlerimize sağlıklı istikamet veren ise kalbimizdir. İman ve duâ ile tatlı zevki zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işleterek kalbimizdeki manevî, ruhî, manyetik enerji, gücü yükseltir; her musîbete, her hadiseye karşı direnç gösterir; gerçek teselliyi bulur; güçlü dostluklar kurarız. Eğer, isteklerimiz, arzularımız, emellerimiz ve duâlarımız; safi, halis kalbin diliyle yapılırsa, çoğunlukla kabul edilirler. 2

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s.18. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 290. 

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu...

    ABD'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Basın kartları Meclis’te

    ‘İdlib’de sivilleri koruyun

    Mavi Marmara saldırısı 9. yılında

    Kalkınma planı niçin açıklanmadı?

    Siyasi irade yargıdan elini çeksin

    Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk başladı

    Köprüler ve otoyollar Bayramda ücretsiz; YİD modeliyle yapılanlar hariç...

    Gözler 1,7 milyar avroluk dev finale çevrildi

    Uluslararası Atom Enerjisi'nden 'İran' açıklaması

    'Silivri Cezaevi' iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Küstah provokatörün sosyal medya hesabı donduruldu

    38 bin 690 cami sabaha kadar açık kalacak

    Bayramda hava durumu nasıl olacak?

    Günlük 17 bin personel nöbette olacak

    3722 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı

    Ben ahlâklı bir siyaset yapmak için yola çıktım

    Yıldırım’dan İstanbul vaatleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gözler 1,7 milyar avroluk dev finale çevrildi
    İrfan Süleymanoğlu

    Bir Kadir Gecesi idi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin işkencesine mâruz kalan bir diğer Demokrat: Dr. Lütfi KIRDAR
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Siyasi irade yargıdan elini çeksin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette din istismarına önce dindarlar karşı çıkmalı
    Cevher İLHAN

    Yine “Ramazan faaliyetleri” tahribatı
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü huylu kimselerle konuşmayalım mı?
    Genel

    Kalkınma planı niçin açıklanmadı?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.