Erkek mi, kadın mı daha güçlü?

“Erkek mi, kadın mı üstün veya güçlü?” hususunu tartışma mevzuu yapmadan dikkatlere sunalım: “Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür içtimai, sosyal teşkilatlanma düzenidir ve temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; hakimiyet erkeklerindir…”

“Kadının-aile hayatında müdir-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan-en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir.” (Lem’alar, s. 200) tespitince ailede kimin sözü daha geçerli?

Aslında erkek ve kadının farklı yaratıldığı apaçıktır, tartışma götürmez. Bundandır ki, mesleklerin kahir ekseriyetinde erkekler açık ara ile üstün ve öndedir. Kadından peygamber gelmemiş, ama, onları doğuran da kadındır! Kur’an; erkeklerin cemiyet, komite, teşekküllerini zayıf, kadınlarınkini güçlü göstermiştir:

“Zayıfların cemiyeti ve şahs-ı mânevîsi (mânevî şahsı, mümessili) kavî (güçlü) olduğu gibi, kavîlerin cemiyeti ve şahs-ı mânevîsi ise zayıftır. Bu sırra bir işaret-i lâtife (ince işaret) ve zarif bir nükte-i Kur’âniyedir (Kur’ân’daki çok ince ve zarif mânâdır) ki, ferman etmiş: ‘Ve kale nisvetun fil medineti/Şehirdeki kadınlar dedi ki:’ (Yusuf sûresi, 30.)

“Müenneslerin (dişilerin, kadınların) cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan ‘Kale’ (erkek dedi) buyurması; hem ‘Kaletil a’rabu/Araplar dedi’ buyurmakla, müzekkerlerin (erillerin, erkeklerin) cemaatine, müennes (dişilik) fiili olan ‘kalet’ tabiriyle, lâtifâne işaret ediyor ki, zayıf ve halîm ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesb edip bir nevi reculiyet (erkeklik) kazanır. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden, ‘Kaletil a’rabu/Araplar dedi’ tabiriyle, gayet güzel düşmüş. Erkekler ise, hususan bedevî a’rab olsa, kuvvetlerine güvendikleri için, cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkârlık, hem yumuşaklık vaziyetini aldığından, bir nevi kadınlık hâsiyeti (özelliği) takındıkları için, müennes fiilini iktiza ettiğinden, ‘Kaletil a’rabu/Araplar dedi’ müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. (Sözler, Yeni Asya, s. 157.) Şu teşhisler de unutulmamalı: İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. (Lem’alar, s. 202.) Kadınlar şefkat kahramanı bulunmasından… hanımlar o cihette ileridir ve Nurlara ciddi yapışıyorlar. (Emirdağ Lahikası, s. 156, 292.) Hevesat-ı nefsaniyeyle (şiddetli nefsi arzu ve isteklerle) erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.” (Sünühat, s. 74.)