“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!

● Satırdan, yani, kitabî değil, hitabî ve sadırdan iddia yersiz, geçersiz, arsız olur!
● Hukuk dışı yönetim kuguk, ukuk, şükuk içi, ispat dışı, müstebit işidir!
● “Zahmet oldu!” diyene, “Bilakis hizmet, rahmet, muhabbet, sıhhat ve afiyet oldu!” de!
● Verirseniz bir kişiye yetkiyi, tamir edemezsiniz sayısız olumsuz etkiyi, garezli tepkiyi!
● Zayıf, âciz beşer şaşar; ene ile şişer; hayalde yaşar; cehalet kulesinden çok fena düşer!
● Batıl yanlış ile, zulüm karanlık ile, istibdat zorbalık ile düzeltilemez!
● Milli eğitim değil, taze dimağları zilli öğütüm, uzun kollu, uzun dilli dağıtım sistemidir!
● Kul olana diken gül, bülbül dost, kurbanı Sırat’ta düldül; olmayana diken ve kül olur!
● Kalbin Huzur’da, Hakka nazır ise, Hızır da yardıma hazır olur!
● Gayret edenlere hayret edenler çok olursa, seyret o ülkenin hazin sonunu!
● Bakar körleri rehber edenler yakar körlere döner!
● Doktor ile acı ilaçlar şifaya vesiledir ey hacı, Şifacı Bacı!
● Yahşi ile vahşiyi ayırt edemeyen bir sürü zibidi türedi!
● Hırs hasaret, miskinlik, esaret, kör cehalet sabebidir!
● Temizlik imândan, soykırım vicdansızlıktan, etnik temizlik imânsızlıktandır!..
● Paspası çok kullanmakla parkeler aşınmaz!
● Yönetici ahlâkı adalet ve liyakattir, mülâkat değil!
● Tasarruf için arif, muarrif olmalı; müsrif ve muharrif değil!
● Kabadayı adamdı, Allah taksiratlarını da tahsilatlarını da affetsin!
● Sadırdan, hatırdan, yatırdan değil; satırdan, şatırdan, Fatır’dan feyiz alan kazanır!
● İzzetle ve kılletle vermediğimiz mal, zekat (ve sadakayı) iletle, zilletle, kesretle veririz!
● Parayı bozup bozup hayra harcamayanı para bozup bozup harcar!
● “Dehşete düşeceğine!” vahşete engel ol ki, vahşetten kurtulsun.
● Sürmeyen tevhid-i hakikinin izini; Rabbine sunmayan niyazını; çeker tüm mahlukatın nazını, kışa çevirir baharını, yazını!
● Fitne-fesat ateşi körükle söndürülmez, harlanır!
● Cahil-ü bedevi anlamaz bizi, yalnız ârif-ü zârif olanlar anlar bizi!