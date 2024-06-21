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21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!

Ali FERŞADOĞLU
21 Haziran 2024, Cuma
● Konuşan ölçüsüz atar, attıkça batar, battıkça biter ve yiter!

● Satırdan, yani, kitabî değil, hitabî ve sadırdan iddia yersiz, geçersiz, arsız olur!

● Hukuk dışı yönetim kuguk, ukuk, şükuk içi, ispat dışı, müstebit işidir!

● “Zahmet oldu!” diyene, “Bilakis hizmet, rahmet, muhabbet, sıhhat ve afiyet oldu!” de!

● Verirseniz bir kişiye yetkiyi, tamir edemezsiniz sayısız olumsuz etkiyi, garezli tepkiyi!

● Zayıf, âciz beşer şaşar; ene ile şişer; hayalde yaşar; cehalet kulesinden çok fena düşer!

● Batıl yanlış ile, zulüm karanlık ile, istibdat zorbalık ile düzeltilemez!

● Milli eğitim değil, taze dimağları zilli öğütüm, uzun kollu, uzun dilli dağıtım sistemidir!

● Kul olana diken gül, bülbül dost, kurbanı Sırat’ta düldül; olmayana diken ve kül olur!

● Kalbin Huzur’da, Hakka nazır ise, Hızır da yardıma hazır olur!

● Gayret edenlere hayret edenler çok olursa, seyret o ülkenin hazin sonunu!

● Bakar körleri rehber edenler yakar körlere döner!

● Doktor ile acı ilaçlar şifaya vesiledir ey hacı, Şifacı Bacı!

● Yahşi ile vahşiyi ayırt edemeyen bir sürü zibidi türedi!

● Hırs hasaret, miskinlik, esaret, kör cehalet sabebidir!

● Temizlik imândan, soykırım vicdansızlıktan, etnik temizlik imânsızlıktandır!..

● Paspası çok kullanmakla parkeler aşınmaz!

● Yönetici ahlâkı adalet ve liyakattir, mülâkat değil!

● Tasarruf için arif, muarrif olmalı; müsrif ve muharrif değil!

● Kabadayı adamdı, Allah taksiratlarını da tahsilatlarını da affetsin!

● Sadırdan, hatırdan, yatırdan değil; satırdan, şatırdan, Fatır’dan feyiz alan kazanır!

● İzzetle ve kılletle vermediğimiz mal, zekat (ve sadakayı) iletle, zilletle, kesretle veririz!

● Parayı bozup bozup hayra harcamayanı para bozup bozup harcar!

● “Dehşete düşeceğine!” vahşete engel ol ki, vahşetten kurtulsun.

● Sürmeyen tevhid-i hakikinin izini; Rabbine sunmayan niyazını; çeker tüm mahlukatın nazını, kışa çevirir baharını, yazını!

● Fitne-fesat ateşi körükle söndürülmez, harlanır!

● Cahil-ü bedevi anlamaz bizi, yalnız ârif-ü zârif olanlar anlar bizi!

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