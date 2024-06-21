“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!

● Konuşan ölçüsüz atar, attıkça batar, battıkça biter ve yiter!

● Satırdan, yani, kitabî değil, hitabî ve sadırdan iddia yersiz, geçersiz, arsız olur! ● Hukuk dışı yönetim kuguk, ukuk, şükuk içi, ispat dışı, müstebit işidir! ● “Zahmet oldu!” diyene, “Bilakis hizmet, rahmet, muhabbet, sıhhat ve afiyet oldu!” de! ● Verirseniz bir kişiye yetkiyi, tamir edemezsiniz sayısız olumsuz etkiyi, garezli tepkiyi! ● Zayıf, âciz beşer şaşar; ene ile şişer; hayalde yaşar; cehalet kulesinden çok fena düşer! ● Batıl yanlış ile, zulüm karanlık ile, istibdat zorbalık ile düzeltilemez! ● Milli eğitim değil, taze dimağları zilli öğütüm, uzun kollu, uzun dilli dağıtım sistemidir! ● Kul olana diken gül, bülbül dost, kurbanı Sırat’ta düldül; olmayana diken ve kül olur! ● Kalbin Huzur’da, Hakka nazır ise, Hızır da yardıma hazır olur! ● Gayret edenlere hayret edenler çok olursa, seyret o ülkenin hazin sonunu! ● Bakar körleri rehber edenler yakar körlere döner! ● Doktor ile acı ilaçlar şifaya vesiledir ey hacı, Şifacı Bacı! ● Yahşi ile vahşiyi ayırt edemeyen bir sürü zibidi türedi! ● Hırs hasaret, miskinlik, esaret, kör cehalet sabebidir! ● Temizlik imândan, soykırım vicdansızlıktan, etnik temizlik imânsızlıktandır!.. ● Paspası çok kullanmakla parkeler aşınmaz! ● Yönetici ahlâkı adalet ve liyakattir, mülâkat değil! ● Tasarruf için arif, muarrif olmalı; müsrif ve muharrif değil! ● Kabadayı adamdı, Allah taksiratlarını da tahsilatlarını da affetsin! ● Sadırdan, hatırdan, yatırdan değil; satırdan, şatırdan, Fatır’dan feyiz alan kazanır! ● İzzetle ve kılletle vermediğimiz mal, zekat (ve sadakayı) iletle, zilletle, kesretle veririz! ● Parayı bozup bozup hayra harcamayanı para bozup bozup harcar! ● “Dehşete düşeceğine!” vahşete engel ol ki, vahşetten kurtulsun. ● Sürmeyen tevhid-i hakikinin izini; Rabbine sunmayan niyazını; çeker tüm mahlukatın nazını, kışa çevirir baharını, yazını! ● Fitne-fesat ateşi körükle söndürülmez, harlanır! ● Cahil-ü bedevi anlamaz bizi, yalnız ârif-ü zârif olanlar anlar bizi!



Okunma Sayısı: 477

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.