Her problemin çözümünü istemez misiniz?

Hayati problemlerin çözümü ve soruların cevaplarını bulmaya devam edelim:

● “Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de/Kur’an’da var.”1 deniyor. O zaman neden açıkça medeniyet harikası uçak, uzay aracı ve sair teknolojik harikalardan bahsetmiyor?

● Kur’an’da mealen, “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez”2 diye geçer. Eski tefsirlerde, “Anne rahmindeki ceninin erkek mi, dişi mi olacağını; yağmurun ne zaman yağacağı bilmediğimiz yazılıdır! Bunun gerçek izahı nedir?

● “Velcibâle evtâadâa”; yâni “Dağları zemininize kazık ve direk yaptım”3 ayetinde ne belağat, mu’cize var?

● Madem doğru, hak tektir, neden dört hak mezhep vardır?

● Namaz kılarken kötü vesvese ve manzaralardan nasıl kurtulacağız?

● Kur’an’da Müslümanlara mealen, “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin…”4 diye emredilir. “Ey iman edenler iman edin!” ne demektir? Bu nasıl bir imandır?

“Ehl-i hidayet (Müslümanlar olarak), başta peygamberler ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inâyet ve rahmet-i İlâhiye ve imdad-ı Sübhâniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa, hizbüşşeytan olan ehl-i dalâlete mağlûp olmuşlar?... Medine münafıklarının dalâlette ısrarları ve hidayete girmemeleri niçindir ve hikmeti nedir?”5

İşte, Risale-i Nur’da, “Her müşkül (tüm problemler) halledilir, her suale cevap verilir.”6 Binlerce direkt cevaplar olduğu gibi, her sualin cevapları verilir. Onun penceresinden bakan her soruyu cevaplandırır. Burada önemli anahtar işlev şudur:

“Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir.”7

