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22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İbadetlere ihlâs penceresinden bakmak

Ali FERŞADOĞLU
22 Ağustos 2019, Perşembe
İbadet, yalnız Rabbimizin emri olduğu ve onun rızasını kazanmak için yapılır. Ancak, ibâdetlere İhlâs Sûresi zaviyesinden (“O Allah’tır, Sameddir; her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.”) bakarsak, şöyle bir derinlik yakalarız:

Allah hiçbir şeye muhtaç değil, fakat her şey, herkes ona O’na muhtaç. Şu halde “emirleri ve nehiyleri” ihtiva eden ibadet insanlar içindir. Zira O, Hâlık-ı külli şey, Kadîr-i külli şey, Rahim-i külli şey, Hakim-i külli.

Hakim isminin gereği olarak herşeyin en mükemmelini, en hârika, akılları ve fikirleri hayret içinde hayrette bırakacak bir tarzda yaratmakta, idâre ve sevk etmektedir. Onun sonsuz isimlerinden, yalnız “Hakîm ve Müdebbir” isimlerinin tecellîlerine bile atf-ı nazar ettiğimizde, yarattığı her varlıkta, yapılmasını ve sakınılmasını emrettiği herbir ibâdette, binlerce hikmet, binlerce fayda, binlerce netice, binlerce meyve taktığını müşâhede ediyoruz.

Meselâ bir ağaca binlerce yaprak, çeçik-meyve, yaprak, dal-budak... Bunun yanında, yağmuru çekme, havanın nemini ayarlama ve havanın karbondioksidini temizleme vazifesi de yüklemiştir. Herbir meyve incelendiğinde, yine A, B, C, D, E gibi pek çok vitamin ile ilâç hasiyetleri yerleştirmiş olduğunu görürüz. 

Ve keza, hava sahifesini de, çok hassas ölçülerle teşekkül ettirmiş, yüzlerce hikmet takmış... Havayı sathi bir nazar ile incelediğimizde, insan, hayvan ve bitkilerin hayatının devamına, ses, ısı ve elektriğin iletilmesine yaradığını anlarız... Ve binlerce daha başka hikmet ve faydalar...

Aynı şekilde su, toprak, ateş, taş, madenler ve sair unsurlar da “fizik, kimya ve biyoloji” gözlüğüyle tetkik edildiğinde, onların da ciltlerle dolu hikmet, meyve ve fayda sağladığını anlarız...

Bunlar, Cenâb-ı Hakk’ın, “Tekvini” dediğimiz, “adetullah”, yani “tabiat” kanunları, emirleridir. Elbette, cansız, ruhsuz, akılsız, şuursuz maddelere bu kadar fayda ve hikmet takan Hakim-i Mutlak olan Allah, “teşriî” dediğimiz, “ibadet”lere de binlerce hikmet, binlerce meyve, binlerce netice, binlerce fayda takmıştır.

Meselâ, Ankebût Sûresi’nin 45. âyetinde, “Sana vahyolunan kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak ise elbette en büyük ibâdettir. Yaptıklarınızı Allah hakkıyla bilir” buyurulmaktadır.

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