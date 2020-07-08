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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İnsan hakkını ihlâl ceza gerektirir

Ali FERŞADOĞLU
08 Temmuz 2020, Çarşamba
Adalet, hak ve hürriyetler meselesi, çok basit ve sonucu tehlikesiz bir mesele değil ki, üzerinde hassasiyetle durmayalım.

Hak ihlâli, dünyada perişan ettiği gibi, bütün hayırlı ibadet ve amelleri de götürür, üstelik hak sahibinin günahlarını da yükletir!

Halkın haklarını Hak verir, sınırlarını Hak tayin eder. Mülkün Sahibi O’dur! Mülkünde de istediği gibi tasarruf eder.

Fesübhanellah! Biz malımız, mülkümüzde istediğiniz gibi tasarruf edebilirsek Malikel mülk olan Allah mülkünde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip değil mi?!

Biliyoruz ki, İslâmiyette iki türlü hak vardır: Allah hakkı, Kul hakkı (insan hak ve hürriyetleri)

Allah kendi hakkını ihlâl edenleri affeder, affedebilir, ama, insan haklarını ihlâl edenleri asla! 

İşte bunu beyan eden İlâhî ferman: “Zulmedenleri Allah affetmez ve onlara bir yol da gös- termez.” (Nisa Sûresi, 4/168)

Meali, “Zerre kadar da olsa yapılan her hayır ve şerrin hesabı görülecektir.” (Zilzâl Sûresi, 7-8) şeklinde olan bu âyetler, bizi sevindirirken bir taraftan da titretmelidir.

Bırakınız direkt zulmetmeyi, meyil dahi dehşetli cezayı gerektirir: “Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur; sonra yardım da göremezsiniz.” (Hud Sûresi, 11/113)

Hakkın, hakikatin ve kulların, halkların (bütün yaratılmışların) Sahibi Adil-i Mutlak ve Şedidülikap olan Allah bir hadis-i kudside, “Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim, ancak kul hakkı ile gelmeyin” buyur muyor mu?

“Müslüman kardeşinin malına veya şeref ve namusuna yönelik günah işleyen kimse altın ve gümüşün bulunmadığı gün gelmeden önce ondan helâllik dilesin.” (Müsned, II, 435)

Bir mü’min kendisine yapılan bir haksızlığı affetmesi fazilettir. Ama, başkalarına yapılan zulümlere, “Olsun, cezalarını çeksinler, elbette devletin bir bildiği vardır!” diye yaklaşmak dehşetli bir cinayettir:

“Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167)

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