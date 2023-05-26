Kılıçdaroğlu’nu kimler niye istemiyor?

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bitirmek isteyenlerin başında CHP’nin içinde, dışındaki Kemalist, ırkçı, derin mahfiller, ifsat komiteleri ve ülkemizin “hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi, meclis, şûra, parlamenter sistem, sorgulama ve şeffaf” bir yapıya kavuşmasını istemeyenlerdir! “Bu kanaate nereden mi vardık?”

Anlatalım:

“Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi” diyen Hüseyin Cemil Meriç ülkemizin sosyolojik tarihi ve günümüz toplumsal yapısı üzerine önemli tespit ve eserler vermiş olan Prof. Şerif Mardin’e de Bediüzzaman’ı araştırmasını tavsiye etmesinden… “Farklı ve büyük bir din alimi diye dikkatimi çekmemiş olsaydı, Said Nursi’yi bir araştırma alanı olarak seçmezdim. Cemil Meriç bana, ‘Bu şahsiyetin derinlemesine incelenmesi, boşuna yapılacak bir iş değildir. Orada gerçekten incelenmesi gereken bir cevher vardır. Eğer meseleyi incelerseniz, bu konuda yanlış bir yola girmezsiniz.’ demişti.”1

“Prof. Şerif Mardin’in Bediüzzaman hakkında yazacağı kitap için endişeliyiz?” diyenlere de Meriç, ‘Şerif Mardin namuslu bir sosyologdur Said Nursi’ye iftira atmaz!’ diye cevap vermişti. Bundan dolayı dünya çapındaki sosyal bilimci, TÜBA’ya (Türkiye Bilimler Akademisi)ne alınmamıştı zaten. “TÜBA Başkanı Sayın Prof. Yücel Kanbolat, Şerif Mardin’in neden TÜBA üyeliğine kabul edilmediğini anlatıyor: ‘Şerif Mardin, Said-i Nursi üzerine çalıştı diye değil de, Said-i Nursi ’yi fazla parlattı diye eleştirildi… Ama üzerinde çalıştığım kişinin sadece iyi yanlarını yazarsam bu bilim ahlakına sığmaz. Şerif Bey bu konuda taraf gibi davrandı.” (Hürriyet, 12 Nisan) Sosyal bilimler alanındaki bir çalışma hakkında böyle bir değerlendirme yapmasını çok yadırgıyorum. Şerif Mardin’e dolaylı yoldan “bilim ahlakı”na uymamak gibi haksız bir suçlamada bile bulunabiliyor!”2

Kılıçdaroğlu’na gelince, darbe vurmak istemelerinin sebebi; Risale-i Nur’u devletleştirme, tekelleştirme ve basma yasağını AYM’ye taşıması ve engel olmasına vesile olması… CHP’nin hatalarını, 27 Mayıs 1960 darbesini eleştirmesi, muhafazakarlar, dindarlarla barışması, başörtülülerden helallik alması, devletin de helallik dilemesi gerektiğini söylemesi...3

Dipnotlar:

1-https://www.risalehaber.com/cemil-meric-serif-mardin-namuslu-bir-sosyologdur-said-nursiye-iftira-atmaz-309897h.htm;

2-https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/taha-akyol/serif-mardin-ve-said-nursi-1224291.;

3-https://www.yerelingundemi.com/siyaset/ 83295/kilicdaroglu-cumhuriyet-halk-partisi;

4-https://medyascope.tv/2023/01/28/kilicdaroglu-ata-ocaginda-ailesi-ehlibeyt-soyundan-geliyor/